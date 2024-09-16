Как избежать проблем со здоровьем котёнка: правильный срок отлучения

Когда можно забирать котят от кошки: рекомендации

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Котята всегда кажутся невероятно милыми, но не стоит торопиться забирать их от мамы-кошки слишком рано. Если у котят есть мать, рекомендуется оставить их с ней как минимум до 10-11 недель (примерно 2,5 месяца), а лучше — до 12-23 недель (до 3 месяцев).

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, PDM

За это время котёнок успеет обзавестись собственным иммунитетом, станет крепче и научится у матери основам самостоятельной жизни. Полноценное взросление котёнка происходит в возрасте 3-4 месяцев, и к этому времени кошка перестаёт активно заботиться о потомстве. Однако у крупных пород котята могут взрослеть дольше.

Если вам хочется наблюдать за развитием малыша с самых первых дней, можно попросить заводчика прислать вам фотографии или видео, чтобы следить за его взрослением.

Забрав котёнка раньше времени, вы можете столкнуться с множеством проблем: слабым иммунитетом, задержкой в росте, трудностями в приучении к лотку и сохранением сосательного рефлекса. Это лишь часть тех сложностей, с которыми можно столкнуться при слишком раннем отлучении котят от матери.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

