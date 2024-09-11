Секреты кошачьего счастья: что действительно нужно кошкам

Что нужно кошке для счастья: список рекомендаций

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние кошки — существа с тонкой душой. В некоторых домах им уделяют столько внимания, что готовы выполнить любую их прихоть. Но чтобы порадовать пушистого друга, вовсе не нужно идти на невероятные жертвы. Кошки любят простые вещи, которые легко можно предложить.

Давайте разберём, что на самом деле приносит радость вашим любимым кошкам:

Точить когти

Царапание для кошки — это не просто игра или способ разрушить вашу мебель. Это её способ выплеснуть энергию, размять лапы и поддерживать когти в форме. Когтеточка или мебель? Кошке важно иметь возможность выбирать! Греться на солнышке

Ни одна кошка не упустит возможность поваляться в лучах солнца. Даже зимой, когда свет едва пробивается сквозь окна, они ищут это тепло. Им достаточно лишь немного места на подоконнике — и они будут счастливы. Смотреть на мир

У кошек природное любопытство. Дайте им возможность наблюдать за происходящим на улице, и вы увидите, как они могут долго увлечённо смотреть в окно, словно медитируя. Получать ласку

Когда ваша кошка приходит к вам с гордо поднятым хвостом, она ясно даёт понять, что ей нужны ваши руки. Почешите её спинку — в этих местах кошка не может дотянуться сама, и ей очень приятно получать вашу помощь. Спать и дремать

Кошки могут спать до 16 часов в сутки, и это абсолютно нормально. Они любят находить укромные уголки, чтобы подремать и наблюдать за домом. Сон для них — это способ восстанавливать силы и чувствовать себя в безопасности.

Игры, охота на игрушки и ваше внимание — ещё несколько важных составляющих счастливой кошачьей жизни. Но по большому счёту, всё, что им нужно, — это немного тепла, внимание и возможность побыть собой.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

