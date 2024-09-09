Территориальные метки: как справиться с привычкой питомца

Почему собаки метят территорию, и как справиться с этим

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство владельцев собак сталкиваются с тем, что их питомцы начинают метить территорию. Это заложено природой — таким образом собаки обозначают свои границы.

Фото: flickr.com by jimbomack66, CC BY 2.0

Местом для меток могут стать дверь, угол комнаты или мелкие предметы в доме. Конечно, такое поведение вызывает дискомфорт, ведь вскоре в помещении появляется неприятный запах. Избавить питомца от этой привычки можно, но для этого потребуется терпение и внимание. Главное — понять, что наказание не решит проблему, а правильный подход поможет добиться результата.

Во-первых, важно осознать, что ругань не приведёт к успеху. Гораздо эффективнее наблюдать за поведением питомца и выявить, что провоцирует метки. На удивление, исправить ситуацию проще, чем кажется. Собаки — разумные животные, и они способны понять, когда хозяин проявляет недовольство. Можно, например, говорить строгим тоном "фу, это плохо пахнет" и другими способами показывать своё неудовольствие.

Стоит отметить, что кастрация — не универсальное решение проблемы. Она помогает только в 40% случаев. Также не забывайте обрабатывать места, где были метки, чтобы убрать запах и предотвратить повторение.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

