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Как распознать скучающего кота и помочь ему избавиться от тоски

Как понять, что коту скучно, и что с этим делать
1:49
Зоосфера

Многие и не догадываются, но домашние кошки тоже могут испытывать скуку. Причём это происходит не только в моменты, когда хозяева находятся на работе.

Как понять, что коту скучно, и что с этим делать
Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Иногда владельцы не замечают, что их кот скучает, или не осознают, что питомцу не хватает разнообразия в жизни. Вот несколько рекомендаций, которые помогут развеселить вашего пушистого друга.

Деструктивное поведение

Когда кошке становится скучно, она начинает искать себе развлечения самостоятельно, порой довольно разрушительным способом, чтобы привлечь внимание хозяина. Если питомец портит мебель, царапает занавески и ведёт себя как маленький хулиган, стоит задуматься о том, чем занять его досуг.

Чрезмерный уход за собой


От скуки питомцы могут начать чрезмерно ухаживать за собой, что порой приводит к раздражению кожи или воспалению. Однако это поведение также может сигнализировать о проблемах со здоровьем, поэтому следует быть внимательным.

Постоянный сон


Кошки известны тем, что проводят большую часть времени во сне, но если ваш питомец спит более 15-16 часов в сутки, это может быть признаком того, что ему скучно, или он даже в депрессии. Обратите внимание, если кошка перестала проявлять интерес к новым предметам и еде.

Как помочь питомцу


Чтобы исправить ситуацию, попробуйте уделять коту больше времени, заведите второго питомца или чаще играйте с ним. Интерактивные игрушки, когтеточки и домики для игр и укрытий также помогут питомцу чувствовать себя занятым и счастливым. Важно оставить питомцу доступ к окну, чтобы он мог наблюдать за происходящим на улице, это добавит немного интереса в его повседневную жизнь.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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