4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами

Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда речь заходит о самых больших домашних кошках, первой на ум, как правило, приходит порода мейн-кун. Эти крупные пушистые кошки действительно являются одними из самых внушительных представителей семейства кошачьих. Однако не стоит забывать, что существует ряд других пород, которые по размеру не сильно уступают знаменитым мейн-кунам.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0

Мейн-кун

Начнём с самой известной "гигантской" породы - мейн-кунов. Эти кошки из Северной Америки славятся своими внушительными размерами. Самцы мейн-кунов в среднем достигают веса около 6-9 кг, а длина их тел может превышать 1 метр. Мейн-куны отличаются длинной шерстью, массивной головой и пушистым хвостом. Помимо внешних габаритов, они также отличаются уравновешенным, дружелюбным характером.

Норвежская лесная кошка

Ещё одна большая порода, которая может посоперничать с мейн-куном по размерам, - это норвежская лесная кошка. Эти кошки родом из Скандинавии, они также обладают длинной густой шерстью и внушительными размерами. Самцы норвежских лесных кошек весят в среднем 5-7 кг, а их длина тела может достигать 1 метра. Норвежские лесные кошки отличаются силой, мощью и независимым характером.

Сибирская кошка

Сибирская порода также входит в число крупнейших домашних кошек. Эти кошки родом из России, они известны своей массивностью и мощным телосложением. Взрослые самцы сибирских кошек могут весить 6-9 кг. Помимо крупных размеров, сибиряки отличаются густой, водоотталкивающей шерстью, которая защищает их от суровых климатических условий их родины.

Турецкий ван

Ещё одна порода, достойная внимания, - турецкий ван. Это многовековая порода из Турции, славящаяся своими крупными размерами. Взрослые самцы турецких ванов в среднем весят 5-7 кг. Кроме того, турецкие ваны отличаются яркой окраской и характерной белой "перчаткой" на лапах.

Таким образом, хоть мейн-кун и является самой известной крупной породой домашних кошек, есть и другие впечатляющие представители, которые не уступают ему в размерах. Норвежские лесные, сибирские и турецкие ванские кошки также могут похвастаться внушительными габаритами и статным видом. Каждая из этих пород имеет свои уникальные особенности, делающие их прекрасными компаньонами для любителей больших, пушистых кошек.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Название «мейн-кун» является производным от двух слов. Первое — это название штата Мэн, а второе — производное от англ. raccoon, которое переводится как «енот». Старейшая американская порода кошек.



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