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Самые милые породы собак

Топ самых очаровательных пород собак, которые завоевывают сердца
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Зоосфера » Собаки

Если вы ищете идеального спутника жизни, обратите внимание на этих милейших пород собак! Мы составили список трех самых очаровательных пород, которые точно завоюют ваше сердце.

Топ самых очаровательных пород собак, которые завоевывают сердца
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

1. Мопс

Эти маленькие комки счастья с забавными мордочками и веселым характером легко завоевывают симпатию всех вокруг.

2. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

Эти собаки известны своим дружелюбным нравом и милым внешним видом. Они станут отличными компаньонами для всей семьи.

3. Ши-тцу

С пушистой шерстью и игривым характером ши-тцу всегда готовы подарить вам радость и уют.

Выбор одной из этих пород станет отличным решением для тех, кто ищет верного друга в жизни

Уточнения

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель (англ. Cavalier King Charles Spaniel) — порода собак-компаньонов, маленький спаниель. Как и все спаниели, может поднимать птицу в подлеске, но всегда использовался именно в качестве домашнего любимца.

Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.

Ши-тцу́ (собака-лев, собачка-хризантема) — одна из древнейших пород собак. В русском языке встречаются также названия ши-тсу, шитцу. Корни ши-тцу происходят из Китая. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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