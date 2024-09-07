Как понять, что собака одинока

Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — это не просто питомец, а настоящий член семьи. Иногда наши пушистые друзья могут чувствовать себя одинокими. Но как понять, что ваша собака страдает от одиночества?

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1. Изменение поведения. Если ваша собака стала менее активной, часто прячется или игнорирует вас, это может быть признаком одиночества.

2. Лай или вой. Частый лай или вой могут указывать на то, что вашему питомцу не хватает общения и внимания.

3. Разрушительное поведение. Если собака начинает грызть мебель или обувь, это может быть способом справиться с одиночеством.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

