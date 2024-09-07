Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
Почему кошки могут быть агрессивными: основные факторы

Как понять, что собака одинока

Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
0:43
Зоосфера » Собаки

Собака — это не просто питомец, а настоящий член семьи. Иногда наши пушистые друзья могут чувствовать себя одинокими. Но как понять, что ваша собака страдает от одиночества?

Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

1. Изменение поведения. Если ваша собака стала менее активной, часто прячется или игнорирует вас, это может быть признаком одиночества.

2. Лай или вой. Частый лай или вой могут указывать на то, что вашему питомцу не хватает общения и внимания.

3. Разрушительное поведение. Если собака начинает грызть мебель или обувь, это может быть способом справиться с одиночеством.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Последние материалы
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
В США восхитились способностями российского танка Т-90М
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.