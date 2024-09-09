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Котоняни — новая профессия, которая набирает популярность в России

Число вакансий для специалистов по уходу за кошками выросло на 39%
1:11
Зоосфера

С начала года по август 2024 года в России появилось более 500 вакансий, связанных с работой с кошками (+39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и +57% к 2022 году).

Число вакансий для специалистов по уходу за кошками выросло на 39%
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Работодатели особенно активно ищут ветеринаров, грумеров, а также специалистов по уходу за питомцами — котонянь, котоситтеров и сотрудников кошачьих отелей. Котоняня — это специалист, который берёт на передержку котов или навещает их в отсутствие владельцев.

Средняя зарплата для котоситтеров и сотрудников кошачьих отелей составляет 38 тыс. руб., что на 8 тыс. руб. больше, чем год назад. Заработок зависит от объёма работы и количества заказов.

Основные требования к котоняням — это любовь к кошкам, ответственность и опыт их содержания. Им предстоит заботиться о питомцах, обеспечивать им надлежащий уход, играть с ними и кормить в соответствии с рекомендациями владельцев, а также отправлять фото- и видеоотчёты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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