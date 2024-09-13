Секунды на счету: как спасти собаку при анафилаксии

Что делать, если у собаки начался анафилактический шок

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Анафилактический шок — это серьёзная реакция организма на аллерген, который может попасть в него через пищу, вакцины или даже через небольшие ранки. Это состояние, также известное как анафилаксия, может быть смертельно опасным и требует немедленного вмешательства.

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Что может вызвать анафилаксию у собак?

У собак анафилактический шок может возникнуть по тем же причинам, что и у людей. Это могут быть антибиотики, гормональные препараты, некоторые продукты питания или укусы насекомых.

Как распознать анафилактический шок у собаки?

Ветеринар Евгений Цыпленков поясняет:

"Анафилактический шок — это сильная реакция организма на аллерген. Собаки могут начать шататься, хрипеть и задыхаться. В таких случаях необходимо срочно ввести адреналин, антигистаминное средство и мочегонное. Эти меры реанимации нельзя откладывать, иначе животное может погибнуть".

Симптомы анафилаксии у собаки могут включать диарею, рвоту, судороги и даже кому. Вы можете заметить, что десны питомца белеют, а его конечности становятся холодными. Пульс учащается, но остаётся слабым. На морде могут появиться припухлости.

Как помочь собаке при анафилактическом шоке?

Если вы подозреваете анафилаксию, немедленно обратитесь к ветеринару. Счёт идёт на минуты. Ветеринар проведёт необходимое лечение, включая введение адреналина или эпинефрина, внутривенные жидкости, кислород и медикаменты.

При подозрении на аллергическую реакцию обязательно проконсультируйтесь с врачом и сделайте соответствующую отметку в медицинской карте питомца.

Если анафилаксия возникла после вакцинации, будущие прививки должны проходить под строгим наблюдением специалиста. Если у собаки есть проблемы с укусами насекомых, врач подберёт препараты для экстренной помощи, которые должны быть всегда под рукой.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).





Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.



