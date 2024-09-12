Как динозавры пересекали океан: следы из Бразилии и Камеруна

Следы динозавров подтверждают древнюю связь между континентами

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Международная группа палеонтологов под руководством учёных из Южного методистского университета сделала сенсационное открытие: они идентифицировали более 260 следов динозавров, оставленных в раннем меловом периоде. Интригующе, что следы, найденные как в Бразилии, так и в Камеруне, оказались практически идентичными.

Фото: Wikipedia by Jynus, CC BY-SA 4.0

Эти следы, по всей видимости, были оставлены динозаврами в тот период, когда они ещё могли свободно путешествовать между нынешними континентами Южной Америки и Африки. Примерно 140 миллионов лет назад эти земли были единым целым, но затем раскололись и начали постепенно расходиться, пишет Sci News.

В те далёкие времена на Земле образовались крупные разломы, что привело к движению тектонических плит и образованию новой океанической коры. В итоге южная часть Атлантического океана заполнила пространство, которое образовалось между двумя континентами.

Недавние исследования палеонтологов показывают, что эти следы подтверждают теорию материкового дрейфа. Команда обнаружила следы нескольких видов наземных динозавров возрастом 120 миллионов лет.

"Мы обнаружили, что по возрасту и геологическому контексту эти следы схожи. По форме они почти идентичны", — комментирует доктор Луис Джейкобс, ведущий автор исследования.

Так, окаменелые следы в Камеруне были найдены в бассейне реки Кум на севере страны, а аналогичные следы обнаружены в регионе Борборема на северо-востоке Бразилии. Это расстояние превышает 6 000 километров.

"Динозавры оставили свои следы 120 миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана, который был частью более крупного массива суши, известного как Пангея", — объясняет доктор Джейкобс. — На протяжении миллионов лет между Африкой и Южной Америкой существовал узкий перешеек, который позволял динозаврам перемещаться между этими регионами".

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов. Хотя традиционно динозавры рассматривались как полностью вымершая группа в ранге надотряда, большинство современных специалистов придерживается принципов кладистической классификации, в соответствии с которыми птицы являются ныне живущими оперёнными динозаврами из клады теропод, возникшими во время верхнеюрской эпохи, либо в меловом периоде (в зависимости от определения таксона), и, в отличие от всех остальных динозавров, пережившими мел-палеогеновое вымирание 66 млн лет назад. Условно всех динозавров, за исключением птиц, называют нептичьими динозаврами.





Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). Будучи пятой среди стран мира по площади и седьмой по численности населения (с более чем 218 млн жителей), Бразилия является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете.





Камеру́н (фр. Cameroun, англ. Cameroon [ˌkæməˈruːn]), официально — Респу́блика Камеру́н (фр. République du Cameroun, англ. Republic of Cameroon от порт. Rio dos Camarões — «река креветок») — государство в западной части Центральной Африки, на юго-западе омываемое водами залива Бонни (часть Гвинейского залива Атлантического океана). Столица Камеруна — Яунде.



