Почему амурский тигр не сможет увеличивать популяцию бесконечно

Амурским тиграм трудно увеличивать популяцию на Дальнем Востоке

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Численность амурского тигра на Дальнем Востоке России никогда не превысит 1 200 особей даже при самых благоприятных условиях. Об этом сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, CC BY-SA 3.0

"Амурский тигр, размножаясь на ограниченной территории, достигает максимальной численности и не может выйти за пределы этого уровня. Учитывая темпы освоения территорий на Дальнем Востоке, максимальная вместимость природных ареалов тигров в России составит от 1 000 до 1 200 особей", — пояснил Арамилев.

Он также отметил, что амурский тигр, являясь самым северным подвидом, сталкивается с многочисленными трудностями в выживании. Самцы требуют больших территорий, что вынуждает их вступать в борьбу за пространство. В местах, не свойственных для их обитания, таких как Якутия, они не могут эффективно охотиться и часто погибают от голода.

"Численность амурского тигра в России никогда не сможет достичь 3-4 тысяч особей, даже в самых лучших условиях", — подытожил эксперт.

Стоит отметить, что амурский тигр занесён в международную Красную книгу. За последние два десятилетия его популяция увеличилась с 450 до 750 особей, что является значительным успехом в охране этого редкого хищника.

Уточнения

Аму́рский тигр или уссури́йский тигр, — популяция подвида тигра Panthera tigris tigris, населяющей Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, также существует информация о небольшой популяции в Северной Корее. Занесён в Красную книгу Российской Федерации.





Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».



