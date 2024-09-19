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Почему кража собак становится в РФ всё более частым явлением

Как в России воры нацеливаются на домашних собак премиум-пород
2:21
Зоосфера

Чемпионы выставок и особые породы, представляющие ценность для разведения, часто оказываются под угрозой похищения. Как пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, такие преступления не спонтанны, а тщательно планируются.

Как в России воры нацеливаются на домашних собак премиум-пород
Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, CC BY-SA 3.0

Если в начале 2000-х чаще всего пропадали сторожевые собаки и призёры выставок, то сейчас воры переключились на популярных декоративных собак-компаньонов. Эти породы отличаются дружелюбием и любопытством, что значительно упрощает похищение.

Собаки премиум-пород — от французской болонки до тибетского мастифа — могут стоить от 80 до 950 тысяч рублей. Однако не все преступники нацелены на столь дорогих питомцев. Чаще они выбирают породы попроще, которых затем спешат продать на популярных интернет-платформах, получая до 30 тысяч рублей.

Главное в собачьих кражах — это не только цена питомца, но и его документы. Без родословной собака теряет свою рыночную стоимость. По словам ветеринара и заводчика Алексея Ермакова, настоящая ценность породистой собаки — в документах. Однако это не всегда удерживает воров от преступления.

Для некоторых похищение собаки — это не вопрос денег, а месть или способ насолить хозяевам. В таких случаях собаку крадут как члена семьи. Статистика показывает, что 70% владельцев домашних животных в России считают своих питомцев полноценными членами семьи. За их возврат люди готовы заплатить большие деньги, иногда превышающие рыночную стоимость собаки.

Есть и те, кто крадёт собак из тщеславия. Желание иметь дорогого питомца для демонстрации своего статуса толкает людей на покупку или кражу. Как отмечает президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова многие воспринимают породистых собак как символ достатка.

Однако настоящая дружба с питомцем не имеет цены. Если вы хотите найти верного друга, лучше всего обратиться в приют. Там вы можете найти представителей даже редких и дорогих пород, которые ждут свою новую семью.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях. Охватывает посягательство на любую форму собственности. Юридически отлично от таких схожих видов хищений, как: грабёж, разбой, мошенничество, растрата.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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