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Загадочная гибель акулы на сносях в Атлантике: кто мог её съесть

Беременная сельдевая акула стала жертвой другого хищника у берегов США
1:31
Зоосфера

В водах у Кейп-Кода в штате Массачусетс произошло удивительное событие, ставшее предметом научного расследования. Исследователи, изучающие сельдевых акул, столкнулись с необычным явлением: беременная самка акулы исчезла, став жертвой более крупного хищника. Это первый зафиксированный случай нападения на сельдевую акулу.

Беременная сельдевая акула стала жертвой другого хищника у берегов США
Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Исследования начались в период 2020–2022 годов. В это время на сельдевых акул установили специальные передатчики и спутниковые метки. Одна из помеченных самок, длиной около 2,2 метра, пропала спустя 158 дней после начала мониторинга. Её метка была обнаружена у Бермудских островов.

Согласно данным, собранным с метки, акула спокойно передвигалась до весны 2021 года, после чего произошло резкое изменение температуры воды, как если бы она внезапно погрузилась на большую глубину. На самом деле, это означало, что метка зафиксировала перемещение акулы в желудок более крупного хищника.

Основными подозреваемыми в этом случае являются две акулы: большая белая и короткоплавниковая мако. Охота, вероятно, произошла на глубине около 300 метров в открытом океане.

Этот случай подчёркивает сложные взаимоотношения в морской экосистеме и важность дальнейших исследований для понимания этих процессов.

 

Уточнения

Атлантическая сельдевая акула или обыкновенная сельдевая акула, или ламна (лат. Lamna nasus) — один из двух видов рода Lamna семейства сельдевых акул. Близкородственна тихоокеанской сельдевой акуле (Lamna ditropis) и занимает её экологическую нишу в Северной Атлантике. Эти акулы широко распространены в прохладных и умеренных водах Северной Атлантики и Южного полушария. Средний размер атлантических сельдевых акул составляет около 2,5 м, а масса 135 кг. Акулы, принадлежащие к североатлантической популяции, крупнее своих южных сородичей. Кроме того, у них отличаются окраска и жизненный цикл.
 

Массачу́сетс (англ. Massachusetts, американское произношение: [ˌmæsəˈtʃuːsᵻts] ), официально — Содру́жество Массачу́сетса (англ. Commonwealth of Massachusetts) — штат в Новой Англии, расположенный на северо-востоке США, на берегу Атлантического океана. Столица и крупнейший город Бостон. Население — 7 033 469 человек (в 2020 году).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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