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Питание кошки. Ответы на 6 вопросов, которые волнуют ответственных владельцев

Кошкам нельзя давать корм для собак, у них разные пищевые потребности
1:26
Зоосфера

От правильного кормления зависит здоровье и продолжительность жизни домашнего питомца. Поэтому так важно знать ответы на некоторые вопросы, волнующие ответственных владельцев домашних животных.

Кошкам нельзя давать корм для собак, у них разные пищевые потребности
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

1. Можно ли кормить кошку одновременно сухим кормом и натуральной пищей?

Да, если у кошки нет проблем с пищеварением и она хорошо переносит такое сочетание.

2. Можно ли давать кошке сырое мясо?

С точки зрения усвояемости, разницы нет, но чтобы избежать бактериальных рисков, лучше давать мясо в отварном виде.

3. Вредны ли для кошек лакомства?

Нет, но давать их нужно в умеренном количестве. Лакомства не должны превышать 10–15% от суточной калорийности рациона. В качестве поощрения можно использовать сушёное мясо.

4. Можно ли давать кошке корм для собак?

Нет. У собак и кошек разные пищевые потребности. Например, кошкам нужно гораздо больше белка, чем собакам.

5. Можно ли кормить кошку вегетарианским кормом?

Только по рекомендации ветеринарного врача. Есть диетические линейки из гидролизата сои, которые предназначены для кошек-аллергиков. Если кошка здорова, то добавлять в её рацион вегетарианские корма не нужно.

Уточнения

Кошки хорошо ориентируются во вкусах, различают кислое, горькое и солёное. Разборчивость эта обусловлена, прежде всего, хорошим нюхом и развитыми вкусовыми рецепторами на языке. Долгое время считалось, что в отличие от большинства млекопитающих кошки не воспринимают сладкое, поскольку соответствующий ген у них повреждён, однако последние исследования опровергли эту информацию.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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