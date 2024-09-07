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Что делать, если кот мало пьёт? Несколько способов сделать питьё более привлекательным для питомца

Если ваш кот мало пьёт, обеспечьте ему несколько источников воды
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Зоосфера

Если вы заметили, что ваш кот пьёт недостаточно воды, можно добавить в его рацион влажные корма. Также важно, чтобы у животного всегда было несколько источников воды в квартире.

Если ваш кот мало пьёт, обеспечьте ему несколько источников воды
Фото: flickr.com by Роберто Шабс, CC BY 2.0

Ещё одна рекомендация — добавить воду в сухой корм. Ветеринары советуют добавлять 300-500 мл воды на каждые 100 граммов корма.

Если кот привередлив и не хочет пить простую воду, можно попробовать его обмануть. Например, добавить в воду сок тунца, безлактозное молоко или бульон из креветок.

Часто кошки демонстрируют нежелание пить воду из миски. Тогда можно обеспечить им доступ к проточной воде. Включать воду из крана тонкой струйкой и пускать кота попить после кормления.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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