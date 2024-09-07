Что делать, если кот мало пьёт? Несколько способов сделать питьё более привлекательным для питомца

Если вы заметили, что ваш кот пьёт недостаточно воды, можно добавить в его рацион влажные корма. Также важно, чтобы у животного всегда было несколько источников воды в квартире.
Ещё одна рекомендация — добавить воду в сухой корм. Ветеринары советуют добавлять 300-500 мл воды на каждые 100 граммов корма.
Если кот привередлив и не хочет пить простую воду, можно попробовать его обмануть. Например, добавить в воду сок тунца, безлактозное молоко или бульон из креветок.
Часто кошки демонстрируют нежелание пить воду из миски. Тогда можно обеспечить им доступ к проточной воде. Включать воду из крана тонкой струйкой и пускать кота попить после кормления.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.
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