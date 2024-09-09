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Как собаки запоминают слова: удивительные результаты исследования

Собаки могут помнить названия игрушек на протяжении двух лет
1:51
Зоосфера

Учёные обнаружили, что некоторые собаки могут помнить названия своих игрушек в течение двух лет. Этот эксперимент был проведён этологами из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша. В исследовании приняли участие 12 талантливых собак, и результаты оказались впечатляющими.

Собаки могут помнить названия игрушек на протяжении двух лет
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Сначала учёные обучили собак названиям 12 игрушек, а затем спрятали их на два года. После этого они повторно провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько хорошо питомцы запомнили эти названия.

Ранее уже было установлено, что собаки могут ассоциировать человеческие слова с игрушками. Например, если попросить собаку принести "пищалку", она игнорирует все остальные игрушки и приносит именно ту, о которой идёт речь. Некоторые породы собак показывают особенно выдающиеся способности к обучению словам.

Долговременная память — это способность мозга хранить огромное количество информации в течение долгого времени. У человека воспоминания могут храниться от нескольких секунд до нескольких лет. У собак тоже есть долговременная память, и теперь учёные хотели понять, как долго они могут сохранять слова-ассоциации и как именно это происходит.

В эксперименте участвовали пять собак, которые были обучены ассоциировать слова с игрушками. После двух лет, когда игрушки были скрыты, исследователи вновь показали собакам игрушки и называли соответствующие слова. Оказалось, что собаки правильно выбирали нужные игрушки в 44% случаев, а некоторые — даже в 60%.

Это свидетельствует о том, что собаки действительно запомнили названия игрушек на протяжении двух лет, сохранив их в долговременной памяти.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Университет имени Ло́ранда Э́твёша (венг. Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE) или Будапештский университет — крупнейший университет Венгрии, находится в её столице Будапеште. Носит имя одного из своих профессоров, физика Лоранда Этвёша. В настоящее время в университете работает более 1500 преподавателей и обучается почти 30 000 студентов. С 2010 года имеет статус исследовательского. Входит в ассоциацию университетов Европы «Утрехтская сеть».
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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