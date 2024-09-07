5 способов решить проблему "ненасытности" вашего питомца

Сытый, но недовольный: как распознать истинные причины "ненасытности" вашего питомца

Наверняка многие владельцы кошек сталкивались с такой ситуацией: едва кот доел свой корм, как он начинает активно просить добавки, мяуча и трясь возле миски. Почему коты ведут себя именно так и как правильно реагировать на такое поведение?

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Причины "нытья" кота после еды

Существует несколько основных причин, по которым кот может постоянно требовать добавки к еде сразу после основного приёма пищи:

Недостаточное количество корма. Возможно, ваш питомец просто недополучает необходимое количество еды за один присест и пытается восполнить этот дефицит. Неправильно подобранный рацион. Если корм не сбалансирован по питательным веществам, кот будет ощущать недостаток каких-то элементов и требовать добавки. Жажда внимания. Некоторые кошки используют "нытье" за добавкой как способ привлечь внимание владельца и получить ласку. Привычка/избалованность. Если вы постоянно уступаете требованиям кота и добавляете еду, он может приучиться к этому поведению.

Что делать, если кот постоянно просит добавку

Чтобы избавиться от этой проблемы, следуйте простым рекомендациям:

Строго соблюдайте рекомендованные нормы кормления. Следите, чтобы ваш питомец съедал полностью положенный ему объём корма. Переходите на качественный, сбалансированный корм премиум-класса. Он обеспечит кота всеми необходимыми питательными веществами. Разделяйте основной рацион на 2-3 приёма в течение дня. Так вы предотвратите чувство голода.

Игнорируйте "нытьё" кота и не подкармливайте его дополнительно. Прекратите тянуться к миске и отвлекайте питомца играми или поглаживаниями. В качестве поощрения и для укрепления связи с владельцем, можно изредка давать лакомство или угощение, но не сразу после еды.

Если же кот продолжает упорно просить добавки, обратитесь к ветеринару. Возможно, у животного есть проблемы со здоровьем, требующие корректировки рациона.

Запомните, что потакание капризам кота может привести к нарушению пищевого поведения и другим проблемам. Будьте настойчивы и последовательны, и ваш питомец быстро привыкнет к новому режиму кормления.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

