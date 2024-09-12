Пауки под уличными фонарями: как свет влияет на размер их мозга

Световое загрязнение ухудшает способность пауков к ориентации

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Световое загрязнение влияет на размер мозга городских пауков, что может оказаться проблемой и для людей. Учёные из Университета Мельбурна провели исследование, в котором выяснили, что постоянное воздействие уличного света уменьшает мозг пауков, в частности, ту его часть, которая отвечает за зрение.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, CC BY-SA 3.0

В рамках эксперимента 30 пауков из тёмных районов Мельбурна были помещены в лабораторию и подкармливались сверчками дважды в неделю. Половина из них подвергалась воздействию света, имитирующего уличное освещение. По достижении зрелости, пауков заморозили и извлекли их мозг.

Результаты показали, что световое загрязнение уменьшает развитие мозга, что может негативно сказаться на способности пауков выполнять важные жизненные функции, такие как охота и ориентация в окружающей среде.

Эти изменения могут представлять угрозу не только для пауков, но и для людей, так как нарушения в световых циклах влияют на выработку гормона мелатонина, который регулирует ночные и дневные биоритмы. Это нарушение уже отражается на размножении, выживании, иммунной системе и других физиологических процессах.

Уточнения

Ме́льбурн (англ. Melbourne /ˈmɛlbə(r)n/, местное произношение также [ˈmælbən, -bn̩]) — второй по величине город Австралии после Сиднея, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип. Численность населения с пригородами составляет около 5 159 211 человек (перепись 2020 года). Мельбурн — самый южный город-миллионер в мире.





Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. Антиоксидантное действие мелатонина выявлено и у растений. Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название «гормона сна».



