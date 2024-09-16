Тайна кармана Генри: почему у кошек есть "кармашки" на ушах

Особенности кармана Генри на ушах кошек

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — настоящие загадочные создания, и одна из их интереснейших особенностей — это маленький карман на краю уха, известный как карман Генри. Эта крошечная складка придаёт ушам кошек особый шарм и, возможно, играет важную роль в их восприятии звуков.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0

Многие не знают, но кошки имеют целых 32 мышцы в ушах, что позволяет им двигать их независимо друг от друга. Это помогает им улавливать звуки со всех сторон и даже общаться с другими кошками.

Считается, что карман Генри может усиливать звуки, помогая кошкам улавливать как высокие, так и низкие частоты. Кошки способны слышать звуки в диапазоне от 48 Гц до 85 кГц, что делает их настоящими слухачами среди млекопитающих.

Однако точное назначение этого кармана до сих пор остается загадкой. Возможно, это рудимент, который свидетельствует о давних эволюционных изменениях.

Не забывайте проверять карманы Генри у своих пушистиков — блохи и ушные клещи обожают прятаться в этих маленьких "кармашках".





Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.



