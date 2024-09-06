На "Роза Хутор" заботятся о сохранении биоразнообразия в горах

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На курорте "Роза Хутор" установили новые подкормочные станции для копытных.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Две кормушки появились в лесной зоне курорта "Роза Хутор". Именно здесь можно заметить оленей в период гона, который начинается в середине сентября.

В начале осени в подкормочных станциях животные могут найти соль. Содержащиеся в ней минералы обеспечивают крепость костей, рост рогов, благодаря им у самок появляется больше молока для будущего потомства.

— Для кормушек используется специальная соль с веществами, которые также помогают копытным избавиться от паразитов. Заботясь о сохранении биоразнообразия в горах, на "Роза Хутор" постоянно работают шесть подкормочных станции. Они установлены на различных высотах, в местах определенных специалистами Сочинского национального парка, там где копытные встречаются чаще всего, — отметил руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Для однократного наполнения подкормочных станций требуется 40-50 килограммов соли. Содержимое кормушек постоянно пополняется. Помимо оленей солью лакомятся обитающие в окрестностях курорта серны и косули. Зимой и в первой декаде весны в подкормочных станциях сотрудники "Роза Хутор" также оставляют для животных сено и кукурузу. Благодаря заботе популяция копытных в окрестностях курорта постоянно растет. Недавно недалеко от туристических троп было замечено стадо из 40 серн.