Собака тянет поводок. Почему это опасно и что с этим делать: 4 эффективных методики

Если собака тянет поводок, это грозит серьёзными травмами питомцу и хозяину

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулки с собакой, которая постоянно тянет поводок, могут стать настоящим испытанием для хозяина. Приходится постоянно одергивать питомца, прикрикивать на него или даже бежать за ним. Чтобы собака спокойно шла рядом с вами, а не тащила за собой, необходимо научить её этому.

Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

Спокойная прогулка рядом с хозяином — это базовый навык, который должен быть у любой собаки, независимо от её размера и породы. Если ваш питомец постоянно рвётся вперёд, натягивая поводок, это не только неудобно, но и опасно.

Постоянное натяжение поводка может привести к неприятным последствиям:

— Повреждение шеи собаки. Многие ошибочно считают, что у собак очень крепкая шея, но на самом деле она не сильно отличается от человеческой и её легко травмировать.

— Потеря контроля. Собака может вырваться и выбежать на проезжую часть.

— Травмы хозяина. Резкий рывок собаки часто приводит к падениям и серьёзным травмам у хозяина, например, к вывихам плечевого сустава.

Почему собака тянет поводок?

Собака может тянуть поводок, когда она чего-то боится, видит знакомого человека или пса и спешит поздороваться. Единичные случаи — это норма, животные тоже испытывают эмоции, и полностью исключить подобные ситуации невозможно. Но если ваш питомец тянет поводок на протяжении всей прогулки, его нужно от этого отучать.

Собакам некомфортно от постоянного натяжения поводка, но они всё равно продолжают тянуть его. У этого нерационального поведения может быть несколько причин:

— Слишком короткие или редкие прогулки. Иногда хозяева выводят собак, чтобы они удовлетворили свои естественные потребности, после чего сразу же уводят их домой. Если четвероногим не хватает этого времени, они стараются как можно быстрее обнюхать всю территорию, торопятся и тянут хозяина за собой.

— Вредная привычка. Собака может привыкнуть к постоянному давлению на шею, если хозяин часто резко дёргает за поводок или держит его в натянутом состоянии, чтобы он не путался в лапах питомца.

— Манипуляция хозяином. Если вы дали собаке понять, что натяжением поводка можно добиться своей цели — срочно обнюхать новый столб, погнаться за голубем, угоститься чем-то вкусным с земли, — она точно будет делать так снова и снова.

— Отсутствие контакта. Собака должна чувствовать, что она гуляет с хозяином, а не сама по себе. Если не поддерживать контакт во время прогулки, она и не подумает идти рядом.

Как отучить собаку тянуть поводок: основные принципы

Начинать обучение следует в спокойном месте, где ничто не будет отвлекать внимание питомца. Когда собака поймёт, чего вы от неё хотите, можно переходить к тренировкам в парке или во дворе, где есть другие люди с собаками.

Не начинайте тренировку сразу после выхода на улицу. Дайте собаке сходить в туалет и немного побегать. Уроки проводите во время каждого выгула. Не утомляйте собаку, достаточно 10-15 минут обучения. Первые уроки с щенками не должны превышать 5 минут, затем время можно постепенно увеличивать. Вместо рулетки используйте обычный поводок длиной 2-5 метров.

4 методики для обучения собаки прогулке на расслабленном поводке

1. Остановки

Как только собака натянет поводок, остановитесь. Не двигайтесь с места, пока она не успокоится. Когда собака перестанет тянуть и обернётся, обязательно похвалите её и продолжите путь. Не нужно звать собаку, она должна сама остановиться и посмотреть на вас. Если она подойдёт, угостите лакомством для положительного подкрепления. Возможно, на первых порах остановки придётся делать чуть ли не на каждом шагу. Проявите терпение и не поддавайтесь на порывы собаки. Не ослабляйте поводок самостоятельно, иначе смысла в упражнении не будет. Собака может ослабить поводок на пару секунд, а потом снова рвануть вперёд. В этом случае похвалите её в момент, когда поводок провис, и замолкните, когда она начала тянуть.

2. Синхронизация

Упражнение на синхронизацию движений нужно делать на просторной территории. Собаки с удовольствием выполняют его, потому что это одновременно и тренировка, и игра. Во время прогулки с собакой неожиданно поменяйте направление. Начните хаотично двигаться в разные стороны. Когда собака подойдёт, похвалите её и дайте угощение. Таким образом питомец понимает, что это он должен идти туда, куда хотите вы, а не наоборот.

3. Достать игрушку

Незаметно возьмите на прогулку любимую игрушку вашего питомца и достаньте перед тренировкой. Слегка подразните ей собаку, отбросьте в сторону и дайте команду "рядом". Ваша цель — добраться до игрушки вместе спокойным шагом. Если четвероногий тут же начинает мчаться к ней, остановите его и вернитесь на исходное место. Кинологи рекомендуют всем своим видом показывать, как вы расстроены, что игрушку достать не удалось. Так пёс поймёт, что вы хотите того же, чего и он.

4. Угощение в руке

Когда вы только начинаете приучать собаку хорошо вести себя на прогулке, обязательно берите с собой её любимые лакомства. Зажмите кусочек в ладони. Питомец будет идти рядом, надеясь его заполучить. Это поможет привить привычку не убегать.

Главные ошибки в обучении собаки

Ругань и наказания

Ни в коем случае не кричите на собаку, если у неё не сразу всё получается. Из-за этого она точно не захочет находиться рядом с вами.

Рывки поводка

Не стоит останавливать рванувшую вперёд собаку резким рывком поводка. Это может ухудшить ситуацию: животное не поймёт, что вы хотите, и будет держаться от вас подальше, как от источника боли.

Использование удавки, строгого ошейника с шипами или рывковой цепи

Такая амуниция причиняет собаке сильную боль, когда она начинает тянуть поводок. Возможно, этот способ помогает решить эту проблему, но точно не идёт на пользу отношениям хозяина и питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).

Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением. Выведены специальные породы собак, предназначенные для различных целей: охоты, охраны, тяги гужевого транспорта и другого, а также декоративные породы (например, болонка, пудель).



