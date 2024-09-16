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Как безопасно вести себя при встрече с лосем: советы от эксперта

Российский биолог объяснил, как правильно вести себя при встрече с лосем
1:04
Зоосфера

С конца августа до начала октября у лосей наступает период размножения. В это время они могут стать агрессивными и неожиданно выбегать на дороги. Биолог Игорь Гомыранов поделился советами, как себя вести при встрече с этим животным.

Российский биолог объяснил, как правильно вести себя при встрече с лосем
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, PDM

По словам учёного, не стоит подходить к лосю, пытаться его трогать или кормить. Если животное оказалась слишком близко, нужно немедленно отступить на безопасное расстояние.

Если вы за рулём, и лось внезапно выбегает на дорогу, следует сбросить скорость и аккуратно объехать его.

Гомыранов отметил, что самцы лосей в период гона могут проявлять агрессию, но они не будут нападать на людей без причины. Обычно они ведут себя агрессивно, если кто-то проявляет к ним чрезмерное внимание. Однако самки могут стать опасными, если почувствуют угрозу своим детёнышам, особенно если кто-то встанет между ними и лосёнком. В таком случае самка может атаковать, чтобы защитить своё потомство.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Включает два вида: европейский лось (лат. Alces alces) и американский лось (лат. Alces americanus), которые имеют разное число хромосом (68 и 70, соответственно). Так как различие в хромосомах не препятствует гибридизации этих видов лосей, и оба вида в Восточной Сибири соседствуют на одной и той же территории, в последние годы многие учёные считают их подвидами одного вида (лат. Alces alces).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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