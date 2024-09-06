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Как редкая рыбка превращается в объект роскоши и преступлений

Почему рыба-дракон так ценится, и как за неё борются
2:08
Зоосфера

Мир предметов роскоши полон удивительных покупок, но одна из них, возможно, удивит многих: это редкая экзотическая рыба, известная как азиатская аравана. Этот живой символ статуса может стоить до 300 000 долларов.

Почему рыба-дракон так ценится, и как за неё борются
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5

Почему же рыба-дракон столь ценится?

Аравана, также называемая рыбой-драконом, имеет изогнутое тело и крупные, сверкающие чешуи. Во взрослом возрасте она может вырастать до 0,6-0,9 метра и украшена усиками на подбородке. В китайской культуре она считается символом удачи и процветания, так как напоминает драконов, которые сопровождают новогодние парады.

Существует также множество историй о том, как араваны якобы прыгали из аквариумов, чтобы предупредить своих владельцев о надвигающихся опасностях или неудачных бизнес-проектах.

Однако не всегда эти рыбы были столь желанными. В прошлом их ловили в реках и болотах Юго-Восточной Азии для еды. Ситуация изменилась в 1975 году, когда уменьшение водно-болотных угодий привело к исчезновению араван. В результате международная торговля ими была запрещена.

Автор книги "Дракон за стеклом" Эмили Войт отмечает, что эта мера привела к неожиданным последствиям: "Официальная редкость сделала рыбу предметом роскоши".

Сегодня на чёрном рынке араваны продаются за баснословные деньги. В Сингапуре, например, за неделю произошло четыре кражи рыб, и одна пожилая женщина была травмирована грабителем, который унёс её рыбу в ведре.

В другом случае владелец аквариума был убит из-за ценного улова. Рыбы столь ценны, что некоторые владельцы тратят деньги на их пластические операции: до 60 долларов за улучшение подбородка и 90 долларов за подтяжку глаз. Также проводятся конкурсы красоты для араван, где для защиты рыб нанимают вооружённых охранников.

Уточнения

Чёрная аравана (лат. Osteoglossum ferreirai) — тропическая пресноводная рыба из семейства аравановых отряда араванообразных.
 

Ю́го-Восто́чная А́зия (ЮВА) — регион, охватывающий континентальные и островные территории между Японией, Китаем, Индией и Австралией. Включает полуостров Индокитай и Малайский архипелаг; часть Азиатско-Тихоокеанского региона.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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