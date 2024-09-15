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Секрет агрессивного поведения лебедей раскрыт

Как лебеди защищают свои кормовые участки
1:19
Зоосфера

Лебеди часто ассоциируются с необоснованной агрессией, и новые исследования подтверждают, что их репутация агрессоров заслужена. Исследователи из Эксетерского университета, совместно с Фондом диких птиц, провели детальное изучение поведения лебедей-шипунов, исследуя их агрессивные проявления, поиски пищи, уход за собой и отдых.

Как лебеди защищают свои кормовые участки
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

Оказалось, что основная причина агрессии лебедей заключается в борьбе за территории, богатые пищей. По словам доктора Пола Роуза, эти птицы готовы жертвовать временем на отдых, чтобы защитить свою территорию от потенциальных соперников.

Для изучения поведения лебедей учёные использовали веб-камеры, установленные в заповеднике Caerlaverock в Шотландии. Здесь, помимо лебедей-шипунов, обитают и лебеди-кликуны, которые приезжают сюда на зимовку. Кликуны, которым необходимо набрать вес перед зимними холодами, уступают шипунам в конкуренции за пищу, так как они не могут так же гибко защищать свои источники питания.

Доктор Роуз предполагает, что уменьшить уровень агрессии среди лебедей можно, если создать больше мест для кормежки, что позволит мигрирующим видам избегать конфронтации с местными жителями.

Уточнения

Ле́бедь-шипу́н (лат. Cygnus olor) — птица из семейства утиных. У лебедей очень длинная шея, вытянутое туловище, тело и голова средней величины с оранжево-красным клювом, у основания которого есть характерный чёрный нарост. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении. В длину может достигать 180 см, масса самок 5,5—6 кг, самцов 8—13 кг (отдельные особи могут весить до 22,5 кг). Размах крыльев лебедя-шипуна около 240 см.
 

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском — Alba «белая») — страна в Европе, занимающая северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. С других сторон омывается морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на западе и юго-западе. Помимо территории на основном британском острове, Шотландии также принадлежат около 790 малых островов, большинство из которых необитаемы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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