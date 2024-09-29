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Как муравьи завоевали планету: 20 квадриллионов и 12 мегатонн

Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
1:15
Зоосфера

Биолог Эдвард О. Уилсон когда-то сказал, что насекомые — это маленькие существа, которые управляют миром. Но до недавнего времени о численности и распространении муравьёв было известно очень немного.

Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
Фото: lickr.com by Katja Schulz, CC BY 2.0

Немецкие учёные из Университета Юлиуса Максимилиана (JMU) провели исследование, которое позволило им подсчитать общее количество муравьёв на планете. Они объединили данные о муравьях, обитающих как в почве, так и на деревьях. И вот что выяснилось: на нашей планете обитает целых двадцать квадриллионов муравьёв (20x1015)! Это в два раза больше, чем самые оптимистичные оценки, озвученные Уилсоном в 1994 году.

Кроме того, муравьи предпочитают деревья больше, чем землю. В тропических лесах они обосновываются почти в шесть раз чаще. Так что, если вы думали, что муравейники всегда под ногами, вероятно, вы не бывали в тропиках.

Также была подсчитана общая масса муравьёв, которую оценили в 12 мегатонн (по сухому углероду). Это значительно больше массы всех птиц и млекопитающих вместе взятых.

Уточнения

Э́двард О́сборн Уи́лсон (англ. Edward Osborne Wilson; 10 июня 1929, Бирмингем, штат Алабама, США — 26 декабря 2021) — американский биолог, социобиолог, мирмеколог, эколог, писатель, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Был признанным в мире экспертом по муравьям и получил прозвище Ant Man.
 

Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum) — химический элемент четырнадцатой группы второго периода (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 6.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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