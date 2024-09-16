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Почему ваш кот игнорирует лежанку и как это исправить

Советы по приучению кота к лежанке: 4 эффективных метода
1:22
Зоосфера

Вы купили для вашего кота новую лежанку, но он почему-то игнорирует её? Не переживайте, приучить питомца к комфортному месту вполне возможно. Вот несколько советов, которые помогут вашему пушистику оценить своё новое укромное местечко. 

Советы по приучению кота к лежанке: 4 эффективных метода
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

1. Разместите лежанку в правильном месте

Убедитесь, что лежанка находится в зоне, где ваш кот обычно отдыхает. Это увеличит вероятность того, что он обратит на неё внимание. Если это невозможно, выберите другое место, где кот будет чувствовать себя в безопасности и комфорте.

2. Используйте кошачью мяту

Чтобы привлечь внимание к лежанке, можно воспользоваться кошачьей мятой. Этот аромат может быть очень привлекательным для вашего питомца и заставить его заинтересоваться новым местом.

3. Обратитесь к запахам

Если вы приучаете к лежанке маленького котёнка, попробуйте использовать покрывало или другую вещь с запахом матери. Это поможет малышу быстрее адаптироваться и начать считать лежанку своим уютным "домиком".

4. Разместите любимые игрушки

Для ускорения процесса приучения можно поместить на лежанку игрушки, которые ваш кот любит. Это создаст ассоциацию между лежанкой и приятными играми.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Кошачья мята — народное название некоторых растений из трибы мятные, например:

  • Котовник кошачий
  • Будра
  • Пахучка обыкновенная

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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