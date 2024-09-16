Почему ваш кот игнорирует лежанку и как это исправить

Вы купили для вашего кота новую лежанку, но он почему-то игнорирует её? Не переживайте, приучить питомца к комфортному месту вполне возможно. Вот несколько советов, которые помогут вашему пушистику оценить своё новое укромное местечко.
Убедитесь, что лежанка находится в зоне, где ваш кот обычно отдыхает. Это увеличит вероятность того, что он обратит на неё внимание. Если это невозможно, выберите другое место, где кот будет чувствовать себя в безопасности и комфорте.
Чтобы привлечь внимание к лежанке, можно воспользоваться кошачьей мятой. Этот аромат может быть очень привлекательным для вашего питомца и заставить его заинтересоваться новым местом.
Если вы приучаете к лежанке маленького котёнка, попробуйте использовать покрывало или другую вещь с запахом матери. Это поможет малышу быстрее адаптироваться и начать считать лежанку своим уютным "домиком".
Для ускорения процесса приучения можно поместить на лежанку игрушки, которые ваш кот любит. Это создаст ассоциацию между лежанкой и приятными играми.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
Кошачья мята — народное название некоторых растений из трибы мятные, например:
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