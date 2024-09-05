Почему питомцы похожи на своих хозяев? Ответ вас удивит своей очевидностью

Феномен сходства питомцев и их хозяев можно объяснить общим жизненным опытом

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Давно известно, что питомцы часто бывают очень похожи на своих хозяев. Почему же так происходит? Это явление можно объяснить общим жизненным опытом. Мы естественным образом тяготеем ко всему, что напоминает нас, поэтому сами выбираем животных, похожих на нас.

Фото: flickr.com by svklimkin, PDM

Фотограф Джеррард Гетингс даже выпустил книгу-альбом "Собаки и их люди". Сходство в каждом из тандемов действительно поражает.

Конечно, в случае с собачниками это явление более наглядно — ещё и потому, что собаки умеют копировать нашу мимику, позы и некоторые привычки. Они даже лают по-разному в разных частях света, подражая акценту и тембру голоса местных жителей.

Но и кошки могут перенимать черты своих хозяев. Доказано, что у здоровых и уравновешенных хозяев — более спокойные и счастливые кошки. У людей, склонных к неврозам, — более агрессивные, тревожные и боязливые питомцы.

Кроме того, кошки умеют "включать" черты характера, которые импонируют хозяину. Это помогает им добиться желаемого.

Уточнения

Фено́мен (от греч. φαινόμενον — «являющееся, явление») — термин, в общем смысле означающий явление, данное в чувственном созерцании. В естественной науке под феноменом понимается наблюдаемое явление или событие. Также фено́ме́н — необычное явление, редкий факт; то, что трудно постичь.

