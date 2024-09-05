Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять способов разгладить одежду без утюга: простые и эффективные решения
Volkswagen может закрыть заводы из-за экономического кризиса
Компост на 5+: простой ингредиент, который значительно улучшит ваше органическое удобрение
Как пойти в спортзал в первый раз и не облажаться
Бюджетный ремонт кухни: умные решения
Маска для лица с мятой: полезные свойства и преимущества
Археологи обнаружили 25 тысяч артефактов на стоянке Коврижка-IV
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
В Шарм-эль-Шейхе закрывают пляжи из-за угрозы нападения акулы

Почему питомцы похожи на своих хозяев? Ответ вас удивит своей очевидностью

Феномен сходства питомцев и их хозяев можно объяснить общим жизненным опытом
1:10
Зоосфера

Давно известно, что питомцы часто бывают очень похожи на своих хозяев. Почему же так происходит? Это явление можно объяснить общим жизненным опытом. Мы естественным образом тяготеем ко всему, что напоминает нас, поэтому сами выбираем животных, похожих на нас.

Феномен сходства питомцев и их хозяев можно объяснить общим жизненным опытом
Фото: flickr.com by svklimkin, PDM

Фотограф Джеррард Гетингс даже выпустил книгу-альбом "Собаки и их люди". Сходство в каждом из тандемов действительно поражает.

Конечно, в случае с собачниками это явление более наглядно — ещё и потому, что собаки умеют копировать нашу мимику, позы и некоторые привычки. Они даже лают по-разному в разных частях света, подражая акценту и тембру голоса местных жителей.

Но и кошки могут перенимать черты своих хозяев. Доказано, что у здоровых и уравновешенных хозяев — более спокойные и счастливые кошки. У людей, склонных к неврозам, — более агрессивные, тревожные и боязливые питомцы.

Кроме того, кошки умеют "включать" черты характера, которые импонируют хозяину. Это помогает им добиться желаемого.

Уточнения

Фено́мен (от греч. φαινόμενον — «являющееся, явление») — термин, в общем смысле означающий явление, данное в чувственном созерцании. В естественной науке под феноменом понимается наблюдаемое явление или событие. Также фено́ме́н — необычное явление, редкий факт; то, что трудно постичь.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
ОДАБ-1500 уничтожает в бункерах верхушку ВСУ и советников из НАТО Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Пять способов разгладить одежду без утюга: простые и эффективные решения
Феномен сходства питомцев и их хозяев можно объяснить общим жизненным опытом
Volkswagen может закрыть заводы из-за экономического кризиса
Компост на 5+: простой ингредиент, который значительно улучшит ваше органическое удобрение
Как пойти в спортзал в первый раз и не облажаться
Бюджетный ремонт кухни: умные решения
Маска для лица с мятой: полезные свойства и преимущества
Археологи обнаружили 25 тысяч артефактов на стоянке Коврижка-IV
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
В Шарм-эль-Шейхе закрывают пляжи из-за угрозы нападения акулы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.