Ветеринарная ортодонтия: нужны ли вашей собаке брекеты?

Многие владельцы собак задумываются о том, можно ли их питомцам устанавливать брекеты, как это делают для людей. Действительно, у некоторых четвероногих друзей могут возникать проблемы с прикусом или расположением зубов. Так что же, есть ли возможность исправить такие дефекты с помощью ортодонтического лечения?
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0
Стоит отметить, что установка брекетов у собак — процедура не такая распространенная, как у людей. Однако она вполне возможна, если имеются показания и владельцы готовы пройти через определенные сложности.
Основные показания для установки брекетов у собак:
неправильный прикус (перекрестный, открытый, глубокий и т. д.);
скученность или неправильное расположение зубов;
аномалии развития челюстей.
Стоит отметить, что проведение данной процедуры имеет ряд нюансов:
Сложность фиксации. Собакам гораздо сложнее, чем людям, находиться неподвижно во время установки брекетов. Это требует специальной подготовки и обученной ветеринарной бригады.
Длительность лечения. Ортодонтическая коррекция у собак занимает намного больше времени, чем у человека — от 1,5 до 3 лет в среднем.
Высокая стоимость. Ортодонтическое лечение животных обходится весьма недешево, стоимость может достигать 3000-5000 долларов.
Повышенный риск осложнений. Из-за активности собак и сложности фиксации велика вероятность расцементирования, поломки и выпадения брекетов.
Таким образом, установка брекетов собакам вполне возможна, но требует тщательного подхода и взвешенного решения владельцев. Данная процедура показана лишь в случае серьезных стоматологических проблем, а её успех во многом зависит от породы, характера и поведения питомца. Перед принятием решения стоит проконсультироваться с ветеринарным стоматологом.