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Ветеринарная ортодонтия: нужны ли вашей собаке брекеты?

Ставят ли собакам брекеты? Разбираемся в особенностях ортодонтического лечения животных
2:03
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак задумываются о том, можно ли их питомцам устанавливать брекеты, как это делают для людей. Действительно, у некоторых четвероногих друзей могут возникать проблемы с прикусом или расположением зубов. Так что же, есть ли возможность исправить такие дефекты с помощью ортодонтического лечения?

Ставят ли собакам брекеты? Разбираемся в особенностях ортодонтического лечения животных
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Стоит отметить, что установка брекетов у собак — процедура не такая распространенная, как у людей. Однако она вполне возможна, если имеются показания и владельцы готовы пройти через определенные сложности.

Основные показания для установки брекетов у собак:

  • неправильный прикус (перекрестный, открытый, глубокий и т. д.);
  • скученность или неправильное расположение зубов;
  • аномалии развития челюстей.

Стоит отметить, что проведение данной процедуры имеет ряд нюансов:

  1. Сложность фиксации. Собакам гораздо сложнее, чем людям, находиться неподвижно во время установки брекетов. Это требует специальной подготовки и обученной ветеринарной бригады.
  2. Длительность лечения. Ортодонтическая коррекция у собак занимает намного больше времени, чем у человека — от 1,5 до 3 лет в среднем.
  3. Высокая стоимость. Ортодонтическое лечение животных обходится весьма недешево, стоимость может достигать 3000-5000 долларов.
  4. Повышенный риск осложнений. Из-за активности собак и сложности фиксации велика вероятность расцементирования, поломки и выпадения брекетов.

Таким образом, установка брекетов собакам вполне возможна, но требует тщательного подхода и взвешенного решения владельцев. Данная процедура показана лишь в случае серьезных стоматологических проблем, а её успех во многом зависит от породы, характера и поведения питомца. Перед принятием решения стоит проконсультироваться с ветеринарным стоматологом.

Исправление прикуса у собак и кошек
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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