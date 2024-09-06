Вредно ли спать с кошкой

Многие из нас любят засыпать рядом с пушистыми питомцами, но задумывались ли вы, насколько это безопасно? Мы разберём, что говорят эксперты о сне с кошками и какие могут быть последствия.
Спать с кошкой — это не только приятно, но и полезно. Исследования показывают, что присутствие питомца может снизить уровень стресса и улучшить качество сна.
Однако есть и некоторые риски. Кошки могут переносить паразитов и инфекции, такие как токсоплазмоз, которые могут быть опасны для человека.
Также стоит учесть, что некоторые люди могут иметь аллергию к кошачьей шерсти. Если вы здоровы и у вас нет аллергии, то совместный сон с кошкой может приносить только радость. Главное — следить за гигиеной питомца и регулярно проводить ветеринарные осмотры.
Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.