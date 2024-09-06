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Вредно ли спать с кошкой

Сон с кошкой: польза для души или вред для здоровья
0:52
Зоосфера » Кошки

Многие из нас любят засыпать рядом с пушистыми питомцами, но задумывались ли вы, насколько это безопасно? Мы разберём, что говорят эксперты о сне с кошками и какие могут быть последствия.

Сон с кошкой: польза для души или вред для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Спать с кошкой — это не только приятно, но и полезно. Исследования показывают, что присутствие питомца может снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Однако есть и некоторые риски. Кошки могут переносить паразитов и инфекции, такие как токсоплазмоз, которые могут быть опасны для человека.

Также стоит учесть, что некоторые люди могут иметь аллергию к кошачьей шерсти. Если вы здоровы и у вас нет аллергии, то совместный сон с кошкой может приносить только радость. Главное — следить за гигиеной питомца и регулярно проводить ветеринарные осмотры.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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