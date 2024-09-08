Собаки чувствуют ваш стресс — как ваши отношения влияют на их здоровье

Хозяин может передавать стресс своей собаке

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Исследователи из Линчепингского университета выяснили, что собаки пастушьих пород могут испытывать стресс одновременно с их владельцами. Это открытие стало отправной точкой для дальнейших исследований взаимосвязи между стрессом у собак и их хозяев среди других пород.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Для эксперимента были выбраны собаки из различных групп. Первая группа включала собак, работающих в тесном сотрудничестве с человеком, таких как охотничьи породы (таксы, ямтхунд и другие). Вторая группа состояла из более независимых пород, склонных к одиночной жизни, как шиба-ину и хаски, которые ближе к своим диким предкам.

В ходе исследования ученые измеряли уровни кортизола — гормона стресса — как у собак, так и у их владельцев. Кроме того, владельцы заполняли анкеты, в которых описывали как состояние своих питомцев, так и своё собственное психологическое самочувствие.

Результаты показали, что уровень стресса собаки и её владельца "синхронизировался" тем сильнее, чем ближе и крепче были их отношения. При этом порода собаки или её предназначение не оказывали существенного влияния на эту синхронизацию. Главным фактором была связь между хозяином и питомцем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.





Психоэмоциональный стресс —Стресс состояние напряжения и душевного дисбаланса, возникающее при негативных или экстремальных ситуациях, когда человек чувствует, что не в состоянии справиться с требованиями окружающего мира.

