Собаки чувствуют ваш стресс — как ваши отношения влияют на их здоровье

Исследователи из Линчепингского университета выяснили, что собаки пастушьих пород могут испытывать стресс одновременно с их владельцами. Это открытие стало отправной точкой для дальнейших исследований взаимосвязи между стрессом у собак и их хозяев среди других пород.
Для эксперимента были выбраны собаки из различных групп. Первая группа включала собак, работающих в тесном сотрудничестве с человеком, таких как охотничьи породы (таксы, ямтхунд и другие). Вторая группа состояла из более независимых пород, склонных к одиночной жизни, как шиба-ину и хаски, которые ближе к своим диким предкам.
В ходе исследования ученые измеряли уровни кортизола — гормона стресса — как у собак, так и у их владельцев. Кроме того, владельцы заполняли анкеты, в которых описывали как состояние своих питомцев, так и своё собственное психологическое самочувствие.
Результаты показали, что уровень стресса собаки и её владельца "синхронизировался" тем сильнее, чем ближе и крепче были их отношения. При этом порода собаки или её предназначение не оказывали существенного влияния на эту синхронизацию. Главным фактором была связь между хозяином и питомцем.
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