Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Санкт-Петербурге на фестивале спортсмены подкидывали гири
Маска для лица от акне с мёдом и ананасом
Как осенние работы в саду могут повлиять на урожай следующего года
Жители Канады подали в суд на Apple за отказ в ремонте iPhone
Лучшие места для рыбалки в России: обзор популярных локаций
Как безопасно очищать кожу с помощью подручных средств
Какие три зоны в доме остаются без внимания при оформлении интерьера
Обновление шин с помощью доступного средства
Как правильно выкапывать морковь: от финальной прополки до сушки

Почему ваша дружелюбная собака может внезапно стать агрессивной

Что может спровоцировать агрессию даже у дружелюбной собаки
1:19
Зоосфера » Собаки

Может показаться, что собаки делятся на добрых и агрессивных с рождения, но это далеко не так. Даже самые дружелюбные питомцы могут проявить агрессию, если их спровоцировать. Важно понимать, что определенные действия людей или других животных могут вызывать агрессивное поведение у собаки.

Что может спровоцировать агрессию даже у дружелюбной собаки
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

Одной из основных причин агрессии является угроза хозяину. Если ваша собака не склонна к робости, то вряд ли она останется спокойной, если увидит, как на вас нападает другая собака или человек. В такие моменты питомец может защитить свою семью, независимо от того, насколько страшно выглядит нападающий.

Также агрессию могут спровоцировать резкие движения. Если у собаки хорошо развит охотничий инстинкт, то она может реагировать на быстрое перемещение кошек, птиц и других мелких животных. Для собаки они становятся "добычей", которую нужно догнать и поймать.

Иногда агрессия может быть направлена даже на владельца. Хотя такие случаи редки, они обычно происходят, если хозяин использует насилие или жестокие методы в воспитании собаки.

Насилие порождает страх и агрессию, что нарушает доверительные отношения между питомцем и владельцем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Агрессия (лат. aggredi — (буквально) шаг):

  • Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Лучшие места для рыбалки в России: обзор популярных локаций
Как безопасно очищать кожу с помощью подручных средств
Какие три зоны в доме остаются без внимания при оформлении интерьера
Обновление шин с помощью доступного средства
Как правильно выкапывать морковь: от финальной прополки до сушки
Яичные рулетики с сыром и зеленью: простые в приготовлении и очень вкусные
Греция предложила законопроект о запрете строительства отелей на Санторини
МИД РФ: западные страны продолжают тайно закупать российский газ
Skoda Superb Sportline 2024: спортивная эволюция
Щербакова поделится секретами красоты с китаянками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.