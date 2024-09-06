Тайны кошачьего поведения: что скрывается за их неприязнью к закрытым дверям

Зоопсихолог объяснила, почему кошки ненавидят закрытые двери

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый владелец кошки знает: все двери в доме должны оставаться открытыми. Закрытая дверь — это источник проблем, ведь кошка может часами мяукать и царапать, пока не получит доступ к другой комнате. Спокойная жизнь хозяину в таких условиях явно не светит.

Фото: openverse.org by Stratman² - (monitoring Joey's health), CC BY-NC-ND 2.0

Если вы задавались вопросом, почему так происходит, ученые уже нашли несколько объяснений этому явлению.

Прежде всего, кошки — существа крайне любопытные. Это заложено в их природе, и они боятся пропустить что-то важное. Закрытая дверь для них — это барьер, мешающий понять, что происходит за ней, и они всеми силами стремятся утолить свое любопытство. Для котов важно контролировать окружающее пространство, чтобы убедиться, что ничего не угрожает их безопасности.

Еще одна причина такого поведения — желание привлечь внимание хозяина. Даже самые независимые кошки, которые не любят много внимания, могут тосковать, если им скучно в одиночестве. Поэтому они будут стремиться к тому, чтобы их владелец был рядом.

Зоопсихолог Ингрид Джонсон отмечает, что кошки часто не понимают, что закрытая дверь не навсегда, а всего лишь на некоторое время. Когда им перекрывают доступ к привычным местам, где они привыкли отдыхать или есть, они начинают испытывать стресс.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

