Бенгальские кошки подойдут не всем из-за слишком активного характера

Не заводите бенгальскую кошку, если не готовы терпеть её особенности: 6 недостатков породы

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Бенгальская кошка пленяет своей дикой красотой: её окрас очень напоминает леопардовую шкуру. К тому же представители этой породы любознательны, игривы, верны и хорошо ладят с людьми и другими животными. Однако есть у бенгала и существенные недостатки, которые могут испортить жизнь владельцу.

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Не заводите бенгальскую кошку, если вам не по душе эти особенности породы или нет подходящих условий для её содержания:

Кошке нужно большое пространство, так как она очень подвижна и активна.

Бенгалы — ярые охотники, поэтому аквариумные рыбки, грызуны и птицы в квартире вскоре станут их добычей.

Кошки бенгальской породы капризны в питании, так как у них чувствительный желудок. Им нужно обеспечить постоянный качественный рацион, что может быть хлопотно и недёшево.

Некоторые владельцы отмечают злопамятность и мстительность бенгалов. Чтобы побороть эти качества кошки, хозяин должен хорошо воспитать питомца.

Многие отказываются от бенгалов из-за их громкого голоса, который гораздо резче и пронзительнее обычного "мяу", к тому же имеет разные интонации. При этом вопить кошка любит и делает это по любому поводу.

Активность бенгалов иногда переходит все границы: они способны буквально разгромить квартиру: рвать вещи, сносить стулья, переворачивать горшки с цветами.

Уточнения

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.

