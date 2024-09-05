Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Ищенко: Киев применит F-16 для массированного удара по России
Рыночная динамика цен на китайские кроссоверы
5 простых способов преобразить съёмную квартиру без ремонта
Как избавиться от тёмных кругов без косметики: лосось и шоколад
Как правильно собирать свёклу, чтобы она хранилась дольше
Турецкие отели переходят на новый формат вместо системы "всё включено"
В России оценили перспективы расширения БРИКС
Астроном Евгений Бурмистров анонсировал яркие небесные явления сентября
Какие насекомые являются самыми опасными для человека

Бенгальские кошки подойдут не всем из-за слишком активного характера

Не заводите бенгальскую кошку, если не готовы терпеть её особенности: 6 недостатков породы
1:29
Зоосфера » Кошки

Бенгальская кошка пленяет своей дикой красотой: её окрас очень напоминает леопардовую шкуру. К тому же представители этой породы любознательны, игривы, верны и хорошо ладят с людьми и другими животными. Однако есть у бенгала и существенные недостатки, которые могут испортить жизнь владельцу.

Не заводите бенгальскую кошку, если не готовы терпеть её особенности: 6 недостатков породы
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Не заводите бенгальскую кошку, если вам не по душе эти особенности породы или нет подходящих условий для её содержания:

  • Кошке нужно большое пространство, так как она очень подвижна и активна.
  • Бенгалы — ярые охотники, поэтому аквариумные рыбки, грызуны и птицы в квартире вскоре станут их добычей.
  • Кошки бенгальской породы капризны в питании, так как у них чувствительный желудок. Им нужно обеспечить постоянный качественный рацион, что может быть хлопотно и недёшево.
  • Некоторые владельцы отмечают злопамятность и мстительность бенгалов. Чтобы побороть эти качества кошки, хозяин должен хорошо воспитать питомца.
  • Многие отказываются от бенгалов из-за их громкого голоса, который гораздо резче и пронзительнее обычного "мяу", к тому же имеет разные интонации. При этом вопить кошка любит и делает это по любому поводу.
  • Активность бенгалов иногда переходит все границы: они способны буквально разгромить квартиру: рвать вещи, сносить стулья, переворачивать горшки с цветами.

Уточнения

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Как бороться со слизнями в саду: советы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Последние материалы
5 простых способов преобразить съёмную квартиру без ремонта
Как избавиться от тёмных кругов без косметики: лосось и шоколад
Как правильно собирать свёклу, чтобы она хранилась дольше
Турецкие отели переходят на новый формат вместо системы "всё включено"
В России оценили перспективы расширения БРИКС
Астроном Евгений Бурмистров анонсировал яркие небесные явления сентября
Какие насекомые являются самыми опасными для человека
Расширенная комплектация Lada Vesta NG 2024: что нового
В Китае рассказали о просьбах ЕС не увеличивать сельхозимпорт из России
Марию Шарапову могут ввести в Зал теннисной славы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.