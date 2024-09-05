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Самые сильные породы кошек: топ-3

Сила и грация: три самых мощных породы кошек
1:00
Зоосфера » Кошки

Кошки — удивительные существа, и среди них есть настоящие силачи! Мы представим вам три самые сильные породы кошек.

Сила и грация: три самых мощных породы кошек
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

1. Мейн-кун

Эта порода известна своим внушительным размером и силой. Мейн-куны могут весить до 12 кг и имеют мощное телосложение. Они также славятся своим дружелюбным характером и умом.

2. Бенгальская кошка

Бенгальцы — это настоящие спортсмены среди кошек. Они обладают великолепной мускулатурой и могут прыгать на высоту до трёх метров! Эта порода также отличается высоким уровнем энергии и игривостью.

3. Саванна

Саванна — гибридная порода, полученная от скрещивания домашней кошки с сервалом. Эти кошки обладают удивительной силой и ловкостью, а также имеют уникальный окрас. Саванны очень активны и требуют много внимания от своих владельцев.

Уточнения


Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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