Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинские хакеры атакуют российские банки
Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"
Преимущества минеральной пудры: натуральный подход к совершенному макияжу
Россия намерена увеличить товарооборот с Малайзией
Ошибки в планировке кухни, которые приводят к неудобствам и переделкам
Таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста
MNRAS: разработан метод поиска растительности на экзопланетах
Эффективный лайфхак для автомобилистов: как обеспечить чистоту подстаканников
Экс-футболист Деменко: сборная России с Таиландом и Вьетнамом тоже должна играть хорошо

Как распознать и предупредить агрессивное поведение у собаки

Собака-агрессор: почему даже хорошо воспитанные питомцы могут проявлять агрессию
2:18
Зоосфера » Собаки

Несмотря на то, что большинство собак обладают дружелюбным и спокойным характером, даже самая воспитанная и ласковая собака может проявить агрессивное поведение при определённых обстоятельствах. Знание основных факторов, которые могут провоцировать агрессию у собак, поможет владельцам предотвратить нежелательные инциденты.

Собака-агрессор: почему даже хорошо воспитанные питомцы могут проявлять агрессию
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas, CC BY 2.0

Основные причины агрессивного поведения у собак:

1. Защита территории и ресурсов
Собаки склонны проявлять агрессию, если чувствуют, что их территория или личные вещи, такие как еда, игрушки или спальное место, находятся под угрозой. Даже самые дружелюбные собаки могут зарычать или проявить оборонительное поведение, если кто-то приближается к их "владениям".

2. Страх и тревога
Испуганная или встревоженная собака может вести себя агрессивно как способ защиты от предполагаемой опасности. Громкие звуки, незнакомые люди или животные, а также неблагоприятные ситуации могут пугать собаку и провоцировать ее на агрессивные действия.

3. Материнский инстинкт
Собаки-матери могут проявлять повышенную агрессивность при защите своих щенков. Они будут активно реагировать на любую попытку приблизиться к их потомству.

4. Болезнь или боль
Если собака испытывает боль или дискомфорт из-за болезни или травмы, она может стать более раздражительной и склонной к агрессивным реакциям на прикосновения или попытки оказать помощь.

5. Плохое воспитание и отсутствие социализации
Недостаток воспитания и ранней социализации может привести к тому, что собака будет не в состоянии правильно реагировать на стрессовые ситуации и контактировать с незнакомыми людьми и животными, провоцируя агрессивное поведение.

Чтобы избежать проблем с агрессией, владельцам важно внимательно следить за поведением своих питомцев, правильно их воспитывать и социализировать, а также обращать внимание на признаки дискомфорта или болезни. Своевременное распознавание факторов, провоцирующих агрессию у собак, поможет предотвратить неприятные инциденты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).

Агрессия: причины, и как исправить агрессивное поведение
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Сводка с фронта: четыре тяжёлых удара изменили ландшафт города Сумы, с Покровского фронта отступают целые бригады ВСУ
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Секреты приготовления вкусной и полезной закуски
Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза
Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза
Последние материалы
Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"
Преимущества минеральной пудры: натуральный подход к совершенному макияжу
Собака-агрессор: почему даже хорошо воспитанные питомцы могут проявлять агрессию
Россия намерена увеличить товарооборот с Малайзией
Ошибки в планировке кухни, которые приводят к неудобствам и переделкам
Таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста
MNRAS: разработан метод поиска растительности на экзопланетах
Эффективный лайфхак для автомобилистов: как обеспечить чистоту подстаканников
ТОП-4 самых красивых водопадов России
Экс-футболист Деменко: сборная России с Таиландом и Вьетнамом тоже должна играть хорошо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.