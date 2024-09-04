В штате Пенсильвания в США произошёл любопытный случай: сурок попал в автомат с мягкими игрушками. На помощь ему прибыли спасатели.
По информации, размещённой в социальных сетях Государственной комиссии по охране дикой природы Пенсильвании, игровой автомат, в который забрело животное, находился на территории одного из местных гольф-клубов.
Когда работники клуба заметили необычного посетителя, они немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место, специалисты связались с компанией, обслуживающей автоматы, и после получения разрешения вскрыли устройство. После этого сурок был освобождён и выпущен на свободу.
Сурки (лат. Marmota) — млекопитающие, представители отряда грызунов (Rodentia) семейства беличьи (Sciuridae).
Пенсильва́ния (англ. Pennsylvania, американское произношение: [ˌpɛnsəlˈveɪniə] ), официально — Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — «Добродетель, свобода и независимость». Официальное прозвище Пенсильвании — «Штат замкового камня», «Штат квакеров».
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.