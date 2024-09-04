Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибные рецепты для сентябрьского урожая
Китайское пиво ошибочно зарегистрировали как северокорейское
В Курской области полностью стабилизирована линия фронта
Популярными хитами у самых маленьких россиян этим летом стали советские песни
Бананово-белковая маска для повреждённых волос
Команда энтузиастов завершила путешествие по Северному морскому пути на парусной лодке
Как правильно подобрать ошейник для вашего питомца
"Росатом" развивает атомную энергетику на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири
Главный диетолог МО посоветовала вырастить в организме полезную микрофлору

Необычная находка: сурок забрался в автомат и был спасён

В Пенсильвании сурок случайно забрался в автомат
0:42
Зоосфера

В штате Пенсильвания в США произошёл любопытный случай: сурок попал в автомат с мягкими игрушками. На помощь ему прибыли спасатели.

В Пенсильвании сурок случайно забрался в автомат
Фото: Flickr by born1945, CC BY 2.0

По информации, размещённой в социальных сетях Государственной комиссии по охране дикой природы Пенсильвании, игровой автомат, в который забрело животное, находился на территории одного из местных гольф-клубов.

Когда работники клуба заметили необычного посетителя, они немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место, специалисты связались с компанией, обслуживающей автоматы, и после получения разрешения вскрыли устройство. После этого сурок был освобождён и выпущен на свободу.

Уточнения

Сурки (лат. Marmota) — млекопитающие, представители отряда грызунов (Rodentia) семейства беличьи (Sciuridae).
 

Пенсильва́ния (англ. Pennsylvania, американское произношение: [ˌpɛnsəlˈveɪniə] ), официально — Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — «Добродетель, свобода и независимость». Официальное прозвище Пенсильвании — «Штат замкового камня», «Штат квакеров».
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
Бананово-белковая маска для повреждённых волос
Команда энтузиастов завершила путешествие по Северному морскому пути на парусной лодке
Как правильно подобрать ошейник для вашего питомца
Что посмотреть туристам в самом древнем государстве Европы
"Росатом" развивает атомную энергетику на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири
В Пенсильвании сурок случайно забрался в автомат
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных
Красивую любовь чаще всего ищите в романах
Главный диетолог МО посоветовала вырастить в организме полезную микрофлору
Классический лофт для небольшой квартиры: советы дизайнеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.