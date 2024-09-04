Необычная находка: сурок забрался в автомат и был спасён

В Пенсильвании сурок случайно забрался в автомат

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В штате Пенсильвания в США произошёл любопытный случай: сурок попал в автомат с мягкими игрушками. На помощь ему прибыли спасатели.

Фото: Flickr by born1945, CC BY 2.0

По информации, размещённой в социальных сетях Государственной комиссии по охране дикой природы Пенсильвании, игровой автомат, в который забрело животное, находился на территории одного из местных гольф-клубов.

Когда работники клуба заметили необычного посетителя, они немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место, специалисты связались с компанией, обслуживающей автоматы, и после получения разрешения вскрыли устройство. После этого сурок был освобождён и выпущен на свободу.

Уточнения

Сурки (лат. Marmota) — млекопитающие, представители отряда грызунов (Rodentia) семейства беличьи (Sciuridae).



