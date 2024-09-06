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Флакон с позолоченной лапой: что стоит за новыми духами Fefé для собак

Ветеринары и защитники животных оценили собачьи духи от Dolce & Gabbana
1:12
Зоосфера

Знаменитый бренд Dolce & Gabbana недавно представил уникальные духи для собак под названием Fefé, которые продаются за 99 евро. Эти духи, которые называют "обонятельным шедевром", имеют в своём составе нотки иланг-иланга, сандала и мускуса. В комплекте с парфюмом идёт стильный флакон с позолоченной лапкой и дополнительный ошейник.

Ветеринары и защитники животных оценили собачьи духи от Dolce & Gabbana
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

Хотя производитель утверждает, что духи Fefé сертифицированы как безопасные для домашних животных и одобрены ветеринарами, независимые эксперты высказывают сомнения. Дэниел Миллс, профессор ветеринарной поведенческой медицины, считает, что этот продукт в большей степени предназначен для удовольствия владельцев, а не для самих собак. Собаки обладают очень чувствительным обонянием, и использование сильно пахнущих средств может привести к проблемам со здоровьем у питомцев.

Элис Поттер из Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными также предостерегает от вмешательства в естественный запах питомцев. Важно учитывать желания и потребности наших четвероногих друзей.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Dolce & Gabbana («До́льче и Габба́на»; итальянское произношение [ˈdoltʃe e ɡabˈbaːna]) — итальянский дом моды, основанный в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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