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Питание собаки: основные принципы выбора корма по возрасту и активности

Важные аспекты при выборе корма для вашего питомца
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Зоосфера

Выбор корма для собаки может быть сложным, потому что он должен сочетать качество, вкус, питательную ценность и доступность. Чтобы упростить этот процесс, эксперты рекомендуют следовать трем важным правилам:

Важные аспекты при выборе корма для вашего питомца
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM
  • Возраст: потребности в питательных веществах зависят от возраста вашего питомца. Корм для пожилых собак не должен быть таким же, как для щенков или молодых собак, так как их организмы имеют разные потребности и способности.
  • Уровень активности: активным собакам нужен корм с высоким уровнем энергии, чтобы они не испытывали чувство голода. В то же время, для менее активных собак следует выбирать корм с низким уровнем калорий, чтобы избежать ожирения.
  • Состав: выбирайте корма с разнообразными ингредиентами, которые обеспечивают необходимые витамины и минералы. Протеин животного происхождения должен быть основным компонентом корма.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков. Кроме того, аминокислотные остатки в составе белка часто подвергаются посттрансляционным модификациям, которые могут возникать и до того, как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его «работы» в клетке. Часто в живых организмах несколько молекул разных белков образуют сложные комплексы, например фотосинтетический комплекс и другие комплексы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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