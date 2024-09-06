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Создайте весёлый уголок для вашей кошки с простыми вещами из дома

Как оборудовать место для игр и отдыха кошки своими силами
1:07
Зоосфера

У вас есть кошка, и вы хотите создать для неё место, где она могла бы развлекаться и отдыхать? Не обязательно тратить деньги на дорогие игрушки или создавать что-то своими руками. Возможно, у вас уже есть всё, что нужно для создания мини-парка развлечений прямо у вас дома!

Как оборудовать место для игр и отдыха кошки своими силами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот простой способ организовать весёлый уголок для вашего пушистого друга:

  • Используйте то, что у вас есть: пустые картонные коробки, втулки от туалетной бумаги, старые теннисные мячики и даже старые тумбочки и книжные полки могут стать отличными "аттракционами" для вашей кошки.
  • Выберите место: найдите уголок в квартире, который можно выделить под "парк развлечений".
  • Разместите элементы: расставьте все найденные вещи в этом месте. В итоге у вашей кошки появится целый комплекс для игр и отдыха.

Не сомневайтесь, ваша кошка будет в восторге от нового пространства. Если у вас есть возможность, можно добавить и специализированные игрушки для кошек, чтобы сделать "парк" ещё более интересным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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