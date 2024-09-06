Создайте весёлый уголок для вашей кошки с простыми вещами из дома

У вас есть кошка, и вы хотите создать для неё место, где она могла бы развлекаться и отдыхать? Не обязательно тратить деньги на дорогие игрушки или создавать что-то своими руками. Возможно, у вас уже есть всё, что нужно для создания мини-парка развлечений прямо у вас дома!
Не сомневайтесь, ваша кошка будет в восторге от нового пространства. Если у вас есть возможность, можно добавить и специализированные игрушки для кошек, чтобы сделать "парк" ещё более интересным.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.