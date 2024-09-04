Заботитесь о здоровье питомца? Когда стоит обратиться к ветеринарному диетологу

6 причин обратиться к ветеринарному диетологу

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Неправильное питание может привести к различным проблемам со здоровьем вашего любимца, включая аллергические реакции, ожирение, заболевания мочевыделительной системы и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, это может снизить иммунитет и сократить продолжительность жизни питомца.

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Ветеринарный диетолог — это специалист, который поможет вам составить оптимальный рацион питания для вашего питомца. Он сможет предотвратить множество заболеваний и улучшить общее самочувствие животного, а также помочь в лечении уже имеющихся проблем со здоровьем.

Когда стоит обратиться к ветеринарному диетологу?

— Если вам нужно подобрать оптимальный корм: коммерческий, натуральный или смешанный.

— Если у вас есть щенок, котёнок, беременная или кормящая кошка/собака.

— При заболеваниях мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, печени, эндокринной системы, а также при онкологических заболеваниях и проблемах с кожей.

— Если питомец страдает от лишнего веса, ожирения или нарушений в работе опорно-двигательного аппарата.

— Для диагностики и контроля пищевой аллергии и непереносимости через исключающие диеты.

— Если питомцу уже более 7 лет и он нуждается в коррекции рациона.

Не рискуйте здоровьем своего питомца и не пытайтесь самостоятельно подобрать рацион. Обратитесь к ветеринарному диетологу, чтобы обеспечить вашего любимца всем необходимым для его здоровья и благополучия.

Уточнения

Дието́лог — является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



