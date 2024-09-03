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5 питомцев, известных во всём мире: от лабрадора Владимира Путина до муравьеда Сальвадора Дали

Кошка Тейлор Свифт накопила 97 миллионов долларов на "безбедную старость"
1:12
Зоосфера

Знаменитые люди способны прославить не только собственное имя, но и всех, кто попадает под сень их всемирной славы. В том числе и своих любимых питомцев.

Кошка Тейлор Свифт накопила 97 миллионов долларов на "безбедную старость"
Фото: YouTube канал LizaBella2 by Скриншот видео YouTube канала LizaBella2, PDM

Кошка американской певицы Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон, названная в честь персонажа сериала "Закон и порядок", снимается в клипах и фильмах и накопила 97 млн долларов на "безбедную старость".

Муравьед Сальвадора Дали, с которым художник часто гулял по улицам Парижа до сих пор остаётся в памяти почитателей таланта живописца. Говорят, что Дали даже дал своему близкому другу Андре Бретону кличку "Муравьед".

Кошечка Карла Лагерфельда Шуппет тоже живёт звёздной жизнью: фотосессии, салоны красоты и постоянные турне.

Йоркширский терьер Одри Хепберн по кличке Мистер Феймос путешествовал по миру и много фотографировался со своей хозяйкой. Именно из-за него Голливуд в 50-х помешался на йорках.

О лабрадоре Конни президента России Владимира Путина много писали в СМИ. Она стала героем комиксов и даже книг на иностранных языках.

Уточнения

Ко́нни По́лгрейв (сокращённо Конни, 1999-2014) — домашняя собака Владимира Путина, породы лабрадор, сука. В прессе обычно её называют Кони (с одной буквой "н") или Лабрадор Кони. При жизни имела щенков детей и внуков. Часто фигурировала в газетных и журнальных статьях, являлась героем комикса журнала "Огонёк" и книги, описывающей жизнь Путина глазами собаки. Умерла в 2014 году в возрасте 15 лет.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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