Топ-3 самых милых кошачьих пород

Кошачьи ангелы: три самые милые породы

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы ищете пушистого друга, который станет частью вашей семьи, обратите внимание на самые милые породы кошек!

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Эти маленькие создания не только очаровательны, но и обладают уникальными характерами.

1. Британская короткошерстная

Эти кошки известны своей круглой мордочкой и густой шерстью. Они спокойные, дружелюбные и отлично ладят с детьми.

2. Сиамская

Сиамцы — это не только красивые кошки с яркими голубыми глазами, но и очень общительные. Они любят внимание и могут стать настоящими друзьями для человека.

3. Мейн-кун

Эта порода известна своими большими размерами и пушистым хвостом. Мейн-куны дружелюбные и умные, что делает их идеальными домашними питомцами.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.

По одной версии является потомком породы Шартрез, а по другой, римских кошек и местных сородичей.



Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.



Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

