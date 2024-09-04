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Топ-3 самых милых кошачьих пород

Кошачьи ангелы: три самые милые породы
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Зоосфера » Кошки

Если вы ищете пушистого друга, который станет частью вашей семьи, обратите внимание на самые милые породы кошек!

Кошачьи ангелы: три самые милые породы
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Эти маленькие создания не только очаровательны, но и обладают уникальными характерами. 

1. Британская короткошерстная

Эти кошки известны своей круглой мордочкой и густой шерстью. Они спокойные, дружелюбные и отлично ладят с детьми.

2. Сиамская

Сиамцы — это не только красивые кошки с яркими голубыми глазами, но и очень общительные. Они любят внимание и могут стать настоящими друзьями для человека.

3. Мейн-кун

Эта порода известна своими большими размерами и пушистым хвостом. Мейн-куны дружелюбные и умные, что делает их идеальными домашними питомцами.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка  — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.
По одной версии является потомком породы Шартрез, а по другой, римских кошек и местных сородичей.

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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