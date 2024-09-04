Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши пушистые четвероногие друзья спят по-разному? Собаки и кошки — это два самых популярных домашних питомца, но их режим сна сильно отличается.
Давайте разберемся, почему собаки спят меньше кошек и что это значит для их здоровья!
Собаки, как правило, спят от 12 до 14 часов в день, в то время как кошки могут спать до 16-20 часов. Вот несколько причин, почему такая разница существует.
Собаки — это охотники и защитники. Их предки были активными животными, которые охотились на добычу. Это повлияло на их активность и потребность в бодрствовании.
Собаки — социальные животные, которые нуждаются в взаимодействии с людьми и другими собаками. Они более активны в течение дня, поэтому спят меньше.
Кошки — хищники тоже по своей природе, но их инстинкты требуют больше отдыха для накопления энергии перед охотой. Это объясняет их длительные периоды сна.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.