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Почему собаки спят меньше кошек

Разные привычки: почему собаки спят меньше кошек
1:06
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши пушистые четвероногие друзья спят по-разному? Собаки и кошки — это два самых популярных домашних питомца, но их режим сна сильно отличается.

Разные привычки: почему собаки спят меньше кошек
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, PDM

Давайте разберемся, почему собаки спят меньше кошек и что это значит для их здоровья!

Собаки, как правило, спят от 12 до 14 часов в день, в то время как кошки могут спать до 16-20 часов. Вот несколько причин, почему такая разница существует.

Собаки — это охотники и защитники. Их предки были активными животными, которые охотились на добычу. Это повлияло на их активность и потребность в бодрствовании.

Собаки — социальные животные, которые нуждаются в взаимодействии с людьми и другими собаками. Они более активны в течение дня, поэтому спят меньше.

Кошки — хищники тоже по своей природе, но их инстинкты требуют больше отдыха для накопления энергии перед охотой. Это объясняет их длительные периоды сна.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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