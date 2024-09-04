Пошаговое руководство: как найти лучший корм для вашей собаки

Выбор качественного и полноценного корма для собаки — это важный аспект ответственного владения домашним питомцем. От сбалансированности рациона зависит здоровье, активность и долголетие вашего четвероногого друга. Как сделать правильный выбор среди многообразия кормов на рынке?
Изучайте состав корма, чтобы убедиться, что он содержит все необходимые для собаки питательные вещества. В качественных кормах основу должны составлять мясо, субпродукты, рыба, яйца, крупы, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с большим количеством искусственных добавок, красителей, ароматизаторов.
Покупайте корма от проверенных производителей с хорошей репутацией. Они, как правило, используют качественные ингредиенты и тщательно контролируют производственный процесс. Популярные бренды, такие как Royal Canin, Hills, Purina, Acana, Orijen, Eukanuba, являются надёжным выбором.
Выбирайте корм, соответствующий возрасту и размеру вашего питомца. Для щенков и молодых собак нужны рационы, богатые белками и кальцием для правильного роста и развития. Для пожилых или малоактивных собак подойдут менее калорийные формулы.
Качество и вид используемого мяса также важны. Предпочтительны корма с мясом птицы, говядиной, ягненком, рыбой. Избегайте продуктов с неуточненным "мясным сырьем" или "мясными субпродуктами".
Хотя качественные корма стоят дороже, они того стоят. Они обеспечивают полноценное питание собаки, поэтому расходы на корм в долгосрочной перспективе могут оказаться ниже, чем при использовании дешевых, но малопитательных кормов.
Если вы решили перевести собаку на новый тип корма, делайте это плавно, постепенно смешивая старый и новый в течение 7-10 дней. Резкая смена рациона может вызвать расстройство пищеварения.
Внимательно наблюдайте за реакцией собаки на новый корм. Если она плохо его переносит (появляются диарея, рвота, аллергические реакции), стоит попробовать другой вариант.
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