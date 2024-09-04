Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокий хвост: как создать идеальный образ для любого случая?
Бизнесмен объясняет, как высокие ставки влияют на строительство
Устаревшие тренды в дизайне: почему многоуровневые потолки больше не в моде
Осенние "грабли" для водителей: 3 вещи, которые нельзя игнорировать
Эффективные способы подкормки капусты осенью: о чём многие дачники не знают
The Conversation: детектор помог сузить круг поиска частиц темной материи
Старинный замок Тапиау начнёт принимать туристов на новом речном причале
Восстанавливающая маска для волос: кокосовое масло и авокадо для здоровья и блеска
Капуста, тушённая с кабачками: вегетарианцы и любители капусты оценят по достоинству

Пошаговое руководство: как найти лучший корм для вашей собаки

Выбираем корм для собаки: 8 ключевых моментов, о которых нужно знать
2:36
Зоосфера » Собаки

Выбор качественного и полноценного корма для собаки — это важный аспект ответственного владения домашним питомцем. От сбалансированности рациона зависит здоровье, активность и долголетие вашего четвероногого друга. Как сделать правильный выбор среди многообразия кормов на рынке?

Выбираем корм для собаки: 8 ключевых моментов, о которых нужно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Обращайте внимание на состав

Изучайте состав корма, чтобы убедиться, что он содержит все необходимые для собаки питательные вещества. В качественных кормах основу должны составлять мясо, субпродукты, рыба, яйца, крупы, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с большим количеством искусственных добавок, красителей, ароматизаторов.

Отдавайте предпочтение известным брендам

Покупайте корма от проверенных производителей с хорошей репутацией. Они, как правило, используют качественные ингредиенты и тщательно контролируют производственный процесс. Популярные бренды, такие как Royal Canin, Hills, Purina, Acana, Orijen, Eukanuba, являются надёжным выбором.

Учитывайте возраст и размер собаки

Выбирайте корм, соответствующий возрасту и размеру вашего питомца. Для щенков и молодых собак нужны рационы, богатые белками и кальцием для правильного роста и развития. Для пожилых или малоактивных собак подойдут менее калорийные формулы.

Обращайте внимание на виды мяса

Качество и вид используемого мяса также важны. Предпочтительны корма с мясом птицы, говядиной, ягненком, рыбой. Избегайте продуктов с неуточненным "мясным сырьем" или "мясными субпродуктами".

Не экономьте на корме

Хотя качественные корма стоят дороже, они того стоят. Они обеспечивают полноценное питание собаки, поэтому расходы на корм в долгосрочной перспективе могут оказаться ниже, чем при использовании дешевых, но малопитательных кормов.

Вводите новый корм постепенно

Если вы решили перевести собаку на новый тип корма, делайте это плавно, постепенно смешивая старый и новый в течение 7-10 дней. Резкая смена рациона может вызвать расстройство пищеварения.

Прислушивайтесь к реакции питомца

Внимательно наблюдайте за реакцией собаки на новый корм. Если она плохо его переносит (появляются диарея, рвота, аллергические реакции), стоит попробовать другой вариант.

Как выбрать корм для собаки мелких пород?
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Рассказываем, как можно приготовить кабачки
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Последние материалы
Эффективные способы подкормки капусты осенью: о чём многие дачники не знают
The Conversation: детектор помог сузить круг поиска частиц темной материи
Старинный замок Тапиау начнёт принимать туристов на новом речном причале
Восстанавливающая маска для волос: кокосовое масло и авокадо для здоровья и блеска
Капуста, тушённая с кабачками: вегетарианцы и любители капусты оценят по достоинству
Экс-футболист Деменко: "Зенит" заплатил за Соболева слишком много
Что посмотреть в Тверской области: памятники истории, загадочные явления и яркие ландшафты
Мошенники создали новую схему обмана с арендой жилья
Ларин уверен, что Пиняеву нужно развиваться в "Локо"
Питание и целлюлит: как неправильная еда влияет на состояние кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.