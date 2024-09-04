Пошаговое руководство: как найти лучший корм для вашей собаки

Выбираем корм для собаки: 8 ключевых моментов, о которых нужно знать

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выбор качественного и полноценного корма для собаки — это важный аспект ответственного владения домашним питомцем. От сбалансированности рациона зависит здоровье, активность и долголетие вашего четвероногого друга. Как сделать правильный выбор среди многообразия кормов на рынке?

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Обращайте внимание на состав

Изучайте состав корма, чтобы убедиться, что он содержит все необходимые для собаки питательные вещества. В качественных кормах основу должны составлять мясо, субпродукты, рыба, яйца, крупы, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с большим количеством искусственных добавок, красителей, ароматизаторов.

Отдавайте предпочтение известным брендам

Покупайте корма от проверенных производителей с хорошей репутацией. Они, как правило, используют качественные ингредиенты и тщательно контролируют производственный процесс. Популярные бренды, такие как Royal Canin, Hills, Purina, Acana, Orijen, Eukanuba, являются надёжным выбором.

Учитывайте возраст и размер собаки

Выбирайте корм, соответствующий возрасту и размеру вашего питомца. Для щенков и молодых собак нужны рационы, богатые белками и кальцием для правильного роста и развития. Для пожилых или малоактивных собак подойдут менее калорийные формулы.

Обращайте внимание на виды мяса

Качество и вид используемого мяса также важны. Предпочтительны корма с мясом птицы, говядиной, ягненком, рыбой. Избегайте продуктов с неуточненным "мясным сырьем" или "мясными субпродуктами".

Не экономьте на корме

Хотя качественные корма стоят дороже, они того стоят. Они обеспечивают полноценное питание собаки, поэтому расходы на корм в долгосрочной перспективе могут оказаться ниже, чем при использовании дешевых, но малопитательных кормов.

Вводите новый корм постепенно

Если вы решили перевести собаку на новый тип корма, делайте это плавно, постепенно смешивая старый и новый в течение 7-10 дней. Резкая смена рациона может вызвать расстройство пищеварения.

Прислушивайтесь к реакции питомца

Внимательно наблюдайте за реакцией собаки на новый корм. Если она плохо его переносит (появляются диарея, рвота, аллергические реакции), стоит попробовать другой вариант.