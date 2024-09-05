Эти насекомые ужаснут вас до дрожи

Какие насекомые являются самыми опасными для человека

5:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие насекомые кажутся нам безобидными и милыми, мы редко обращаем на них внимание, если они не надоедают своим жужжанием или не подходят слишком близко. Но есть и такие, которые выглядят как настоящие ночные кошмары и могут быть очень опасны.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, CC BY-SA 1.0

1. Гусеница павлиноглазки

Эта зловещая гусеница обитает в Южной Америке и ежегодно становится причиной нескольких смертей. Она покрыта крошечными волосками, которые выделяют мощный яд, особенно опасный при проглатывании. В народе её называют "гусеница-убийца", но на самом деле это личинка бабочки павлиноглазки (Lonomia obliqua). Яд этого насекомого может вызывать симптомы гангрены, кровоизлияния в мозг и даже смерть. Токсин мешает свёртыванию крови, что приводит к летальному исходу. На сегодняшний день известно более 500 жертв этой гусеницы.

2. Муравей-пуля

Муравей-пуля славится тем, что его укус вызывает самую сильную боль среди всех насекомых. Это также один из крупнейших муравьёв в мире с ядовитым жалом. Длина рабочего муравья может достигать 2,5 см, и он напоминает осу, но без жала. Королева у этого вида по размеру почти не уступает рабочим. Эти муравьи, обитающие в Центральной и Южной Америке, получили своё имя из-за острой боли, которую вызывает их укус, продолжающийся до 24 часов. По шкале боли Шмидта укус муравья-пули занимает самое высокое, четвёртое, место.

3. Гигантская сколопендра

Амазонская гигантская сколопендра, достигающая 35 см в длину, — крупнейшая в мире. Её часто встречают в Южной Америке и на Карибах. Это агрессивное и нервное насекомое, которое захватывает свою жертву всеми своими ногами. Яд сколопендры смертелен для многих мелких животных, а у людей вызывает сильную боль, озноб, лихорадку и общую слабость.

4. Муха цеце

Подобно комарам, муха цеце питается кровью, но делает это гораздо более болезненно. Её рот оснащён крошечными зубцами, которые проникают в кожу жертвы. Мухи цеце также переносят опасные заболевания, такие как африканский трипаносомоз, известный как сонная болезнь, которая без лечения часто приводит к смерти. Эти мухи обитают в Африке, их длина варьируется от 6 до 16 мм.

5. Человеческий кожный овод

Человеческий кожный овод похож на пчелу, но более пушистый и с меньшим количеством щетинок. Эти насекомые атакуют в основном домашний скот, оленей и людей. Самка откладывает яйца на комаров или других мух, которые затем переносят их на хозяина. Личинки проникают под кожу, что приводит к значительным потерям среди скота в тропических регионах Америки.

6. Африканизированная пчела

Африканизированные пчелы внешне почти не отличаются от обычных медоносных пчёл, и их можно различить только в лаборатории. Хотя их яд не сильнее, чем у обычных пчёл, они атакуют большими стаями, что делает их особенно опасными для людей.

7. Бродячий муравей

Колонии бродячих муравьёв могут насчитывать до 22 миллионов особей и ежедневно перемещаются на новые места. Эти насекомые уничтожают всех, кто попадается на их пути, включая змей, птиц, млекопитающих и даже людей. Они используют свои мощные челюсти, чтобы разрывать жертв на части. Хотя одиночный муравей не опасен, огромные стаи этих муравьёв могут представлять серьёзную угрозу.

8. Азиатский гигантский шершень

Этот крупнейший в мире шершень встречается по всей Восточной Азии, особенно в горах Японии. Известен своей агрессивностью и бесстрашием. Шершни разрушают ульи медоносных пчёл, используя свои мощные челюсти. Их ядовитое жало длиной 6 мм способно растворять человеческую ткань. В 2013 году азиатские гигантские шершни убили более 40 человек и ранили более 1 600.

9. Пушистая гусеница

Пушистая гусеница похожа на шиньон и кажется безобидной. Но это самое ядовитое насекомое в США, способное вызвать мучительную боль при контакте. Жало этой гусеницы может вызвать пульсирующую боль, жжение, сыпь, опухоль, тошноту, боли в животе, головную боль и даже шок. Её можно встретить во Флориде, Нью-Джерси и Техасе.

10. Американский муравей-жнец

Это самое ядовитое насекомое в мире, чей яд состоит из мощных аминокислот, пептидов и белков. Муравей жалит свою добычу, впрыскивая яд, который в 12 раз сильнее яда медоносной пчелы. Для человека опасны массовые укусы — около 350 укусов могут привести к летальному исходу. Боль от укуса также очень сильная и длится от 4 до 8 часов.

Уточнения

Крыла́тые насеко́мые или птериго́ты (лат. Pterygota), — подкласс насекомых, в котором объединены все виды, оснащённые крыльями, включая тех, которые в ходе эволюции вновь утратили способность к полёту (к примеру, блохи или вши). К крылатым насекомым относится бо́льшая часть всех насекомых, за исключением первичнобескрылых: щетинохвосток (Zygentoma) и древнечелюстных (Archaeognatha). С развитием у насекомых крыльев был связан также ряд морфологических и физиологических изменений, из-за которых можно с уверенностью делать вывод, что процесс в эволюции насекомых, приведший к способности насекомых летать, произошёл всего один раз и все крылатые насекомые являются потомками одного общего вида.





Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам. Яды биологического происхождения называются токсинами.



