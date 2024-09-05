Эти насекомые ужаснут вас до дрожи

Многие насекомые кажутся нам безобидными и милыми, мы редко обращаем на них внимание, если они не надоедают своим жужжанием или не подходят слишком близко. Но есть и такие, которые выглядят как настоящие ночные кошмары и могут быть очень опасны.
Эта зловещая гусеница обитает в Южной Америке и ежегодно становится причиной нескольких смертей. Она покрыта крошечными волосками, которые выделяют мощный яд, особенно опасный при проглатывании. В народе её называют "гусеница-убийца", но на самом деле это личинка бабочки павлиноглазки (Lonomia obliqua). Яд этого насекомого может вызывать симптомы гангрены, кровоизлияния в мозг и даже смерть. Токсин мешает свёртыванию крови, что приводит к летальному исходу. На сегодняшний день известно более 500 жертв этой гусеницы.
Муравей-пуля славится тем, что его укус вызывает самую сильную боль среди всех насекомых. Это также один из крупнейших муравьёв в мире с ядовитым жалом. Длина рабочего муравья может достигать 2,5 см, и он напоминает осу, но без жала. Королева у этого вида по размеру почти не уступает рабочим. Эти муравьи, обитающие в Центральной и Южной Америке, получили своё имя из-за острой боли, которую вызывает их укус, продолжающийся до 24 часов. По шкале боли Шмидта укус муравья-пули занимает самое высокое, четвёртое, место.
Амазонская гигантская сколопендра, достигающая 35 см в длину, — крупнейшая в мире. Её часто встречают в Южной Америке и на Карибах. Это агрессивное и нервное насекомое, которое захватывает свою жертву всеми своими ногами. Яд сколопендры смертелен для многих мелких животных, а у людей вызывает сильную боль, озноб, лихорадку и общую слабость.
Подобно комарам, муха цеце питается кровью, но делает это гораздо более болезненно. Её рот оснащён крошечными зубцами, которые проникают в кожу жертвы. Мухи цеце также переносят опасные заболевания, такие как африканский трипаносомоз, известный как сонная болезнь, которая без лечения часто приводит к смерти. Эти мухи обитают в Африке, их длина варьируется от 6 до 16 мм.
Человеческий кожный овод похож на пчелу, но более пушистый и с меньшим количеством щетинок. Эти насекомые атакуют в основном домашний скот, оленей и людей. Самка откладывает яйца на комаров или других мух, которые затем переносят их на хозяина. Личинки проникают под кожу, что приводит к значительным потерям среди скота в тропических регионах Америки.
Африканизированные пчелы внешне почти не отличаются от обычных медоносных пчёл, и их можно различить только в лаборатории. Хотя их яд не сильнее, чем у обычных пчёл, они атакуют большими стаями, что делает их особенно опасными для людей.
Колонии бродячих муравьёв могут насчитывать до 22 миллионов особей и ежедневно перемещаются на новые места. Эти насекомые уничтожают всех, кто попадается на их пути, включая змей, птиц, млекопитающих и даже людей. Они используют свои мощные челюсти, чтобы разрывать жертв на части. Хотя одиночный муравей не опасен, огромные стаи этих муравьёв могут представлять серьёзную угрозу.
Этот крупнейший в мире шершень встречается по всей Восточной Азии, особенно в горах Японии. Известен своей агрессивностью и бесстрашием. Шершни разрушают ульи медоносных пчёл, используя свои мощные челюсти. Их ядовитое жало длиной 6 мм способно растворять человеческую ткань. В 2013 году азиатские гигантские шершни убили более 40 человек и ранили более 1 600.
Пушистая гусеница похожа на шиньон и кажется безобидной. Но это самое ядовитое насекомое в США, способное вызвать мучительную боль при контакте. Жало этой гусеницы может вызвать пульсирующую боль, жжение, сыпь, опухоль, тошноту, боли в животе, головную боль и даже шок. Её можно встретить во Флориде, Нью-Джерси и Техасе.
Это самое ядовитое насекомое в мире, чей яд состоит из мощных аминокислот, пептидов и белков. Муравей жалит свою добычу, впрыскивая яд, который в 12 раз сильнее яда медоносной пчелы. Для человека опасны массовые укусы — около 350 укусов могут привести к летальному исходу. Боль от укуса также очень сильная и длится от 4 до 8 часов.
Крыла́тые насеко́мые или птериго́ты (лат. Pterygota), — подкласс насекомых, в котором объединены все виды, оснащённые крыльями, включая тех, которые в ходе эволюции вновь утратили способность к полёту (к примеру, блохи или вши). К крылатым насекомым относится бо́льшая часть всех насекомых, за исключением первичнобескрылых: щетинохвосток (Zygentoma) и древнечелюстных (Archaeognatha). С развитием у насекомых крыльев был связан также ряд морфологических и физиологических изменений, из-за которых можно с уверенностью делать вывод, что процесс в эволюции насекомых, приведший к способности насекомых летать, произошёл всего один раз и все крылатые насекомые являются потомками одного общего вида.
Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам. Яды биологического происхождения называются токсинами.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.