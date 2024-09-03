"Пес хромал и плакал — оказалось, было драматичное настроение" и ещё целый список самых нелепых визитов к ветеринару

"Думала, у кошки температура — оказалось, она нагрелась, лёжа клубочком": раскрыты самые нелепые случаи обращения к ветеринару

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак и кошек рассказали про самые нелепые причины, по которым они обращались к ветеринарам. Список собрал Telegram-канал "ТиНАО I Новая Москва".

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Так, пользовательница соцсети "X" (ранее — Twitter*) с ником LVTV02 рассказала, что однажды заплатила ветклинике за то, чтобы узнать, что её кошка потолстела из-за того, что много ест. А другой причиной обращения стал факт того, что её животное отказывалось от еды. Оказалось, что пушистик не ел из-за 35-градусной жары и утолил голод ночью.

"Думала, у кошки температура — оказалось, она нагрелась, лёжа клубочком", — ещё одна причина, по которой LVTV02 обратилась к ветеринару.

Пользовательница mont_pers, в свою очередь, рассказала, что её собака перестала есть мясо, куски просто вываливались из пасти.

"Ей было лень жевать, выпрашивала паштет", — вот что она узнала у ветврача.

SashaCollins18 добавила, что отвела свою кошку к ветеринару, так как она сутки не ходила в туалет. Оказалось, ходила, но в унитаз, научившись самостоятельно.

"Отвезла кота к клинику, потому что он как-то странно орал. Заплатила 12 тысяч, чтобы узнать, что он орал, потому что хотел в спальню, а она была закрыта", — поделилась пользовательница valeriya410.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

