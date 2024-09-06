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Уменьшите переедание собаки: простой трюк для кормления

Простое решение для собак, которые переедают
1:12
Зоосфера

Если ваш питомец страдает от переедания, решение может быть проще, чем вы думаете. Замените обычную миску для кормления на специальное приспособление, и ваш четвероногий друг начнёт есть медленнее.

Простое решение для собак, которые переедают
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, PDM

Многие владельцы собак сталкиваются с проблемой, когда их питомцы слишком быстро поедают корм. Это приводит к тому, что собака не успевает почувствовать насыщение и в итоге съедает больше, чем ей нужно. Кроме того, спешка во время трапезы может привести к проблемам с пищеварением и даже к удушению.

Но как же заставить собаку есть медленно?

Оказывается, для этого достаточно заменить обычную миску на форму для кексов. В этой кухонной утвари есть несколько небольших углублений, из которых собаке сложнее доставать корм. Это замедляет процесс поедания и снижает риск переедания и удушения.

Кроме того, существует ещё одна интересная альтернатива — форма для выпечки с втулкой в центре. Такое приспособление также заставляет собаку замедляться во время еды, помогая ей чувствовать насыщение вовремя и избежать проблем со здоровьем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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