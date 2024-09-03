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Катюша в центре внимания: московская панда получила подарок ко Дню знаний

Московские студенты подарили панде Катюше развивающую игрушку на 1 сентября
0:48
Зоосфера

На 1 сентября панда Катюша из Московского зоопарка получила необычный подарок — набор кубиков.

Московские студенты подарили панде Катюше развивающую игрушку на 1 сентября
Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

"Любимица Московского зоопарка, панда Катюша, недавно отпраздновала свой первый день рождения. По человеческим меркам это можно сравнить с трёхлетием — возрастом, когда дети обычно начинают ходить в детский сад. К Дню знаний студенты колледжа 26КАДР решили порадовать Катюшу и подарили ей развивающую игрушку — кубики", — рассказала генеральный директор зоопарка, Светлана Акулова.

Игрушка сделана из экологически чистого соснового дерева и абсолютно безопасна для животного. Кубики украшены буквами русского алфавита и изображениями панды, что, по словам Акуловой, особенно понравилось Катюше.

Уточнения

Большая па́нда или бамбуковый медве́дь (лат. Ailuropoda melanoleuca) — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьи (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов. Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуани, на юге Ганьсу и Шэньси. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское название (кит. упр. 熊猫, пиньинь xióngmāo) означает «медведь-кошка». Его западное имя происходит от малой панды. Раньше его также называли пятни́стым медве́дем (Ursus melanoleucus). Известны случаи нападений больших панд на человека.
 

Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры «Московский государственный зоологический парк») — зоологический парк в центре Москвы. Один из старейших зоопарков (1864) в Европе и пятый по площади зоопарк России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Красноярска. Входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира (до 3,8 млн человек в год).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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