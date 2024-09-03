Корги в Вильнюсе: хозяева важнее медалей

В Вильнюсе пытались организовать забег корги, но мероприятие завершилось не так, как ожидалось, и при этом получилось крайне забавным. На старт вышли милые корги, но вместо того, чтобы соревноваться за победу, они решили, что хозяева важнее любой награды. Едва стартовав, эти очаровательные собаки бросились искать своих хозяев, совершенно игнорируя финишную линию.
Корги — это не только мастера развлечений, но и не самые выдающиеся спортсмены. Не только бег, но и плавание даётся им с трудом из-за особенностей их анатомии. Однако их неуклюжесть в спорте лишь добавляет им очарования, и люди по всему миру продолжают обожать этих милых питомцев.
Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса. К уэльским корги относятся:
Ви́льнюс (лит. Vilnius , до 1918 года — Ви́льна, в 1919—1939 годах — Ви́льно) — столица и крупнейший город Литвы. Административный центр Вильнюсского уезда, Вильнюсского городского самоуправления и Вильнюсского районного самоуправления, в состав которого не входит.
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