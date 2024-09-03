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Корги в Вильнюсе: хозяева важнее медалей

Неудачный забег корги в Вильнюсе: что произошло
0:45
Зоосфера

В Вильнюсе пытались организовать забег корги, но мероприятие завершилось не так, как ожидалось, и при этом получилось крайне забавным. На старт вышли милые корги, но вместо того, чтобы соревноваться за победу, они решили, что хозяева важнее любой награды. Едва стартовав, эти очаровательные собаки бросились искать своих хозяев, совершенно игнорируя финишную линию.

Неудачный забег корги в Вильнюсе: что произошло
Фото: https://pixabay.com/photos/pet-corgi-puppy-funny-fun-3389729 by Huoadg5888, PDM

Корги — это не только мастера развлечений, но и не самые выдающиеся спортсмены. Не только бег, но и плавание даётся им с трудом из-за особенностей их анатомии. Однако их неуклюжесть в спорте лишь добавляет им очарования, и люди по всему миру продолжают обожать этих милых питомцев.

Уточнения

Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса. К уэльским корги относятся:

  • Вельш-корги-кардиган (англ. Welsh Corgi Cardigan) — порода, появившаяся на изолированной территории Кардиганшира. Согласно наиболее популярной версии, предки вельш-корги-кардиганов были завезены кельтами при освоении территории Британских островов в конце бронзового века. Первое упоминание породы в письменных источниках датируется X веком.
  • Вельш-корги-пемброк (англ. Welsh Corgi Pembroke) — порода, выведенная в Пембрукшире, предположительно, из собак фламандского происхождения и ведущая свою историю с XIII века.
 

Ви́льнюс (лит. Vilnius , до 1918 года — Ви́льна, в 1919—1939 годах — Ви́льно) — столица и крупнейший город Литвы. Административный центр Вильнюсского уезда, Вильнюсского городского самоуправления и Вильнюсского районного самоуправления, в состав которого не входит.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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