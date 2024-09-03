Ветеринар Пёрышкина: брекеты нужны собакам при патологиях челюсти

Издевательство или необходимость? Ветеринар рассказала, зачем собакам устанавливают брекеты

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Брекет-системы для собак — не издевательство, а медицинская необходимость. Они требуются, если животное родилось с патологиями прикуса или получило повреждение челюсти, рассказала Москве 24 ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Лидия Пёрышкина.

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Она отметила, что чаще всего такие проблемы встречаются у крупных пород, например, овчарок и доберманов. Один из признаков неправильного прикуса у собаки — выступающие вперед нижние зубы.

По словам Пёрышкиной, собакам обычно такие патологии причиняют дискомфорт. Неправильный прикус приводит к травмированию дёсен и, как следствие, развитию различных инфекций и патологий. Брекет-система возвращает зубы в нормальное положение.

Особенно часто за установкой брекетов обращаются владельцы собак, участвующих в конкурсах и выставках, рассказала ветеринар.

Эксперт озвучила цену на брекеты для собак: система для маленьких пород обойдётся примерно в 30 тысяч рублей, для крупных — в 40-50 тысяч. Также прикус можно корректироват с помощью пружинно-каркасных или металлоконструкций.

"Вторые крепятся на композитный материал наподобие твердеющей пломбы, после чего выполняется установка специальной проволоки, дуги, которая тоже выравнивает зуб", — объяснила специалист.

Пёрышкина подчеркнула, что установку брекетов и других корректирующих систем нужно проводить только после смены молочных зубов у собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

